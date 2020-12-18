Шнуров объяснил свой провокационный вопрос Путину

14:57 18.12.2020

Сергей Шнуров задал на пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря вопрос о возможном участии российских хакеров в выборах президента США в 2016 году.

Позже музыканту пришлось объясняться за свой интерес к этой теме. Сергей Шнуров подчеркнул, что он обращался Путину как руководитель канала RTVi, множество сотрудников которого работают именно в США. Создатель группировки «Ленинград» заметил, что в своем вопросе он попытался вместить множество смыслов в коротких и ясных формулировках.

Напомним, что Владимир Путин, отвечая на вопрос Шнурова, назвал его провокацией и подчеркнул, что хакеры не помогали Дональду Трампу выиграть выборы. Кроме того, российский президент похвалил Шнурова за то, что он не ругается матом во время пресс-конференции и предложил ему употреблять вместо ненормативной лексики слово «редиска».