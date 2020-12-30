Александр «Чача» Иванов (НАИВ): «Мои искания последнего периода условно можно назвать евразийскими»

Группа НАИВ примет участие в фестивале «Панк-рок Елка», который состоится в ДК Горбунова

В преддверии этого события мы обстоятельно пообщались с фронтменом группы Александром «Чачей» Ивановым далеко не только на эту тему.

KM.RU: Вы оказались одним из немногих рок-исполнителей, у кого в эти непростые времена состоялся полноценный гастрольный тур. Какие наиболее яркие впечатления от него остались? Как вы можете охарактеризовать обстановку «на местах» (в частности — в регионах)? И принимала ли вас публика как-то по особенному?

- Наиболее яркое впечатление от тура – то что он вообще состоялся и не слетел ни один концерт! И конечно очень приятное впечатление произвёл фестиваль «Улетай» (знаменитый с 2007 года рок-фестиваль «Улетай» прошел в этом году в Удмуртии 20-23 августа – прим. ред). Выступление НАИВа в этом туре началось с участия в этом фестивале… до последнего момента ни у кого НЕ было уверенности, что его НЕ запретят, но каким-то чудом – он состоялся. Было видно по реакции людей – что все истосковались по живым выступлениям. Публика принимала нашу группу – очень хорошо, а я, находясь на сцене, испытывал невероятный эмоциональный подъём. Впрочем, и все остальные концерты в рамках этого тура – были духоподъёмными и очень драйвовыми.

KM.RU: Отдельная история, как вы прорывались из США в Россию. Можете рассказать подробности? И, главное, как возвращались обратно?

- В Москву я прилетел через Лондон – не так уж и сложно это оказалось… Единственной проблемой было дождаться своего рейса в аэропорту Хитроу (провёл там в ожидании своего самолёта 8,5 часов – зато теперь знаю этот аэропорт весь в деталях и даже могу подсказать, где там у них курилка). Ну и ещё момент – пока летел со всевозможными пересадками / стыковочными рейсами - провёл в воздухе более суток (25 часов) – зато теперь почти никакой перелёт мне не страшен (смеется). А теперь «Аэрофлот» вообще возобновил прямые рейсы из Лос-Анджелеса в Москву – так что это теперь совсем просто – перелёт составляет всего 12 часов! Правда самолёт летает сейчас только раз в неделю.

KM.RU: Сейчас вы довольно давно находитесь в Америке. Скучаете по концертам? Впереди, например, фестиваль «Панк-рок Елка» в Горбушке 23 января. Предвкушаете? И насколько важен нашей публике в эти непростые времена именно фестивальный формат?

- По концертам я очень скучаю, как, впрочем и все участники нашего коллектива. Фестивальный формат – я очень люблю. Всегда есть возможность выступить не только самому – но и посмотреть на успехи коллег по цеху и повидаться со старыми (и новыми) друзьями! Очень надеюсь, что наша «Ёлка» состоится, и ничто этому не сможет помешать!

KM.RU: В последнее время вы представили несколько ярких каверов, хотелось бы о них поговорить. Начнем с «Сияния» Егора Летова. Почему вы выбрали для трибьюта именно эту песню? В вашем исполнении она оказалась особо пронзительной. Как и почему вы добились такой подачи? В вашем восприятии это реквием по Летову или что-то еще?

- Выбор пал на эту песню по причине того, что она точно не является самой известной песней Егора! Хотелось обратить внимание НЕ на всем известные хиты, а на песни более позднего периода. Да, в определённом смысле – это реквием… и не только по Егору Летову, но и по всем людям вообще. Судьба любого человека – трагична… Об этом – и песня.

KM.RU: Не мог также не обратить внимания на вашу версию «Паустовского, Бианки и Пришвина» достопочтенного «Громыки». Вы не раз подчеркивали, что, по большому счету, заметили эту самобытную группу одним из первых. Опять же, почему эта песня и что вы в нее привнесли? Является ли она продолжением нарочито сусального ироничного цикла песен о Родине, типа «НАИВовской» «Тройки»?

- Группу «Громыка» действительно люблю с давних пор! И, безусловно, настроение этой песни абсолютно совпало с моими творческими исканиями последнего периода, который можно условно назвать евразийским

KM.RU: Почему, кстати, «Сияние» вышло под «грифом» НАИВа, а «Паустовский, Бианки и Пришвин» - Radio ЧАЧи.

- НАИВ в последнее время всё более и более тяготеет к большим, и сложным формам, которые порой уводят его довольно таки далеко от панк-рока. С Radio ЧАЧАей – ситуация немного другая: в рамках этого проекта я пытаюсь осуществить возврат к традичионному панк-року – отсюда и простота техгических решений.

KM.RU: Какова дальнейшая судьба Radio ЧАЧи? Ждать ли нам полновесного альбома, каких-то ярких промо-компаний?

- Группа Radio ЧАЧА безусловно продолжит своё существование! Думаю, что, к сожалению, время альбомов – безвозвратно прошло, и теперь музыка существует в формате синглов. Так что RЧ продолжить сочинять и записывать песни. И, конечно, мы продолжим выступать для уважаемой публики.

KM.RU: Вернемся к НАИВу. Можете ли рассказать поподробнее о проекте «Симфопанк»?. Аккомпанировать вам будет струнная группа или полновесный оркестр? Если второе, то какой? Кто будет заниматься партитурами? Упор будет сделан на лирические песни или будут присутствовать и «боевики»? Какие песни переосмысляете, например? И только ли это будет старый материал или один-два новых номера запишете специально под это дело?

- Да, это – полноценный симфонический оркестр! Причём наверное самый известный симфонический оркестр в стране – «Глобалис»! Дайте скажу пару слов об этом по подробнее:

⁃ 2-е флейты,

⁃ гобой,

⁃ 2-а кларнета,

⁃ фагот,

⁃ 2-е валторны,

⁃ 2-е трубы,

⁃ 2-а тромбона,

⁃ туба,

⁃ перкуссия,

⁃ 10 скрипок,

⁃ 4-е альта,

⁃ 4-е виолончели,

⁃ и!!! - контрабас!!!

Всего 34 музыканта с дирижером. И плюс к ним - группа НАИВ в полном составе! Это самый масштабный музыкальный проект, который мы как группа когда-либо делали. Все кто слышал предварительные результаты, в полном восторге!

KM.RU: Впереди Новый год — ждете его, какие планы на него? Новый год по-панковски — это уже для вас в прошлом или уместно и поныне?

- Новый год – один из моих самых любимых праздников, всегда жду его с нетерпением и надеждой! Конечно по панковски, что за вопрос! Не только сам Новый год, но и ещё «Панк-рок_Ёлку» (улыбается).

KM.RU: Можете ли рассказать, что готовите для фестиваля «Панк-рок Елка»? И насколько для вас важна здесь «магия места» - легендарной Горбушки?

- На фествивале – сыграем все наши самые лучшие песни – формат фестиваля для этого – очень подходит. А Горбушка – на самом деле – легендарное место для группы НАИВ – первое наше выступление как раз и состоялось в Горбушке в 1989 году в рамках «Фестиваля Надежд» – так что вернёмся в январе следующего года в то место, где всё начиналось!

KM.RU: Что можете сказать об остальных участниках «Панк-рок Елки»? Известно ваше трепетное отношение е группе «Смех». А как складывается общение с более молодыми коллегами — группой «Йорш» или Толей Царевым, например? Можно ли их считать главными надеждами российского панка?

- Ко всем участникам фестиваля испытываю добрые, дружеские чувства! Желаю всем добиться поставленных перед собой целей, а может и превзойти их. Считаю, что все, кто принимают участие в этом мероприятии – и являются главными новыми надеждами, ну может за исключением «Дистемпера» и «НАИВа» – мы – классика жанра (смеется).

Фото предоставлены пресс-службой группы

