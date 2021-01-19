Панк-рок Ёлка, ДК Горбунова, 23 января

14:48 19.01.2021

Панк-рок Ёлка от PunkRupor пройдёт 23 января 2021 года в столичном ДК Горбунова! Участники: НАИВ, Приключения Электроников, Distemper, Йорш, Смех, Толя Царёв, Пляж, Agitators, Алена Алехина и Fat Kidz!

2020-й год стал настоящим испытанием для любителей фестивальной и концертной движухи. И неслучайно именно в этом непростом году возродился фестиваль PunkRupor. Мы решили на этом не останавливаться и также достойно начать новый 2021-й год.

Все привыкли к тому, что в новогодние праздники постоянно проводятся различные рок-, металл- и, конечно же, панк-ёлки. Но старожилы тусовки конечно же помнят, с чего все начиналось. Первые панк-рок-елки проходили еще в начале нулевых в легендарном клубе «Точка». Именно тогда продюсер фестиваля PunkRupor Илья Островский дал старт этой доброй традиции. Все, что делалось позже, было либо прямым копированием, либо развитием изначальной идеи. Как поддельные елочные игрушки. Вроде бы тоже блестят, но радости от них никакой.

Мы знаем, что в Новый год возможны любые чудеса! 23 января 2021 года PunkRupor приглашает мальчишек, девчонок и всех, кто молод душой, на настоящую Панк-рок Ёлку в легендарный ДК Горбунова! Это будет та самая, аутентичная ёлка, со всеми атрибутами новогоднего праздника: Панк-Дед Мороз, Панк-Снегурка и, конечно же, трушные панк-рок-подарки.

На основную сцену ДКГ выйдут: НАИВ, Приключения Электроников, Distemper, Йорш и Смех.

На акустической сцене в фойе Горбушки выступят: Толя Царёв, Пляж, Agitators, Алена Алехина и Fat Kidz.

Но это еще не все, ждите анонсов!

Вас ждет атмосфера фестиваля PunkRupor, помноженная на новогоднее настроение. Кто был на фестивале в августе, понимает, о чем речь. Билеты есть двух видов, с подарком и без. Всё, как и должно быть на настоящей ёлке.

