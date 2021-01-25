Валерий Сюткин, 28 января, ГлавКлуб

20:02 25.01.2021

Стиляга из Москвы, Заслуженный артист России - Валерий Сюткин выступит на сцене Главклуба 28 января 2021 года

Российскую музыкальную сцену сложно себе представить без таких хитов как «Вася», «Московский бит», «Стильный оранжевый галстук», «Любите девушки», «Дорога в облака», «7000 над землей», «Красавчик» и многих других. Лёгкая манера исполнения песен не меняется с годами, а добрая улыбка и неиссякаемая энергия на сцене – давно стала визитной карточкой артиста.

Рок-н-ролл и джазовые импровизации, любимые песни и знакомые всем хиты – все это и многое другое на традиционном январском концерте Валерия Сюткина в Главклубе.