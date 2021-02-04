ГЦКЗ «Россия» протестует против своей ликвидации в юбилейный год

ГЦКЗ «Россия» протестует против своей ликвидации в юбилейный год

Команда ГЦКЗ «Россия» разместила петицию, где собирает подписи против своего упразднения

Решение о ликвидации учреждения было принято Департаментом культуры города Москвы в соответствующем Приказе от 24.12.2020 за №935/ОД о реорганизации ГБУК г. Москвы «Москонцерт» путём присоединения к нему ГБУК г. Москвы ГЦКЗ «Россия». В петиции ГЦКЗ на сайте Change.org подчеркивается, что этот сомнительный шаг был сделан прямо накануне 50-летнего юбилея «России», который должен отмечаться в этом году. Теперь же судьба порядка ста сотрудников зала оказалась под вопросом.

ГЦКЗ «Россия» был перенесен в «Лужники» в 2006-м после сноса гостиницы «Россия» в Зарядье, где он изначально базировался. Уже на новом месте на площадке состоялось множество концертов, среди которых Procol Harum, Dream Theater и юбилейное выступление «Морального кодекса» с участием Земфиры.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2021, 00:02
    Гость: Красный

    Зато, когда в августе 1991 года устоял капитализм, то как они все лили слезы радости на площадях, как обнимались с буржуазией. Ну вот, господа, пришла пора платить по счетам. Теперь вы вместе с простым народом и пожинаете плоды своего стремления в капитализм под крылышко к буржуазии. Это вам хорошая наука!

  2. 04.02.2021, 15:22
    Гость: Гость

    "Западничество - вековой бич русского народа. Поклонение этому идолу как Богу испокон веков разрушало не только здравомыслие человека, но угнетало его совесть - этот дар Божий".

Все комментарии (4)
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