ГЦКЗ «Россия» протестует против своей ликвидации в юбилейный год

13:58 4.02.2021

Команда ГЦКЗ «Россия» разместила петицию, где собирает подписи против своего упразднения

Решение о ликвидации учреждения было принято Департаментом культуры города Москвы в соответствующем Приказе от 24.12.2020 за №935/ОД о реорганизации ГБУК г. Москвы «Москонцерт» путём присоединения к нему ГБУК г. Москвы ГЦКЗ «Россия». В петиции ГЦКЗ на сайте Change.org подчеркивается, что этот сомнительный шаг был сделан прямо накануне 50-летнего юбилея «России», который должен отмечаться в этом году. Теперь же судьба порядка ста сотрудников зала оказалась под вопросом.

ГЦКЗ «Россия» был перенесен в «Лужники» в 2006-м после сноса гостиницы «Россия» в Зарядье, где он изначально базировался. Уже на новом месте на площадке состоялось множество концертов, среди которых Procol Harum, Dream Theater и юбилейное выступление «Морального кодекса» с участием Земфиры.