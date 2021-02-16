«Пикник» сыграл с оренбургским саксофонистом

Группа «Пикник» выступила с программой «Прикосновение» 8 февраля в оренбургском ДК «Россия»

Почти год в Оренбурге из-за коронавирусных ограничений не было больших концертов. Сейчас пандемия, вроде как, пошла на спад, и концертная индустрия мало-помалу возвращается на прежние позиции. Для приобщения к прекрасному после внушительного перерыва мечтать о лучшем, чем концерт «Пикника», оренбуржцам и не приходилось. Ведь группа примечательна и давними традициями, и незабываемым шоу, и оригинальным причудливым миром своих песен. Правда, из-за сохранившихся ограничений «Пикнику» пришлось играть два концерта подряд, но, суд по всему, это не омрачило настроения музыкантов.

Специально для Оренбурга «Пикник» приготовил несколько эксклюзивов. Концерту предшествовала заставка в духе современного шпионского боевика: пластичная героиня, сражаясь с ниндзя, попутно разгадывает ребусы Северной столицы и, встречаясь со связным у каменных львов, складывает с ним две половинки древнего папируса. На восстановленном листке четко начинает проступать пароль: ОРЕНБУРГ.

В первой же песне «Мы, как трепетные птицы» с «Пикником» сыграл оренбургский саксофонист Владимир Семенов. Он же поддал жару и во втором отделении – в песне «Немного огня». В своем элегантном костюме и темных очках Семенов казался только что сошедшим с экрана связным, органично встроившись в концепцию многоступенчатого «пикниковского» шоу.

По сравнению с предыдущей гастрольной программой, тур «Прикосновение» включает несколько давно не исполнявшихся номеров. Совершенно потрясающе прозвучала песня «Нет берегов», и впрямь вызывающая ощущение отсутствия границ и дна, благодаря атмосферному видеоряду с плывущей среди цветов лодкой, партии мелодики от Эдмунда Шклярского и глубокому басу Марата Корчемного. Под «Глаза очерчены углем» Эдмунд Шклярский, к полному восторгу зрителей, продемонстрировал акустические возможности женщины-виолончели.

А «Прикосновение» позволило выйти на авансцену барабанщику Леониду Кирносу, сменившему ненадолго барабанную установку на перкуссию. Едва начав эту песню, музыканты сбились с ритма и были вынуждены играть ее заново. «Давайте лучше «Мышеловку»», - предложила из зала одна из самых активно проявлявших свои эмоции оренбургских фанаток «Пикника». «Мышеловка», конечно, тоже была – но чуточку позже.

Гвоздем программы стал новый экспонат обширной «пикниковской» кунсткамеры – заглавный персонаж новой песни «Колдун». Исполинский кудесник являл собою нечто среднее между гоблином, роботом и пауком. Недобро вращая своими красными зрачками, Колдун норовил сглазить участников «Пикника». Но у Эдмунда Шклярского оказалось под рукой испытанное средство от этой напасти: переносное «древнеегипетское» око на подставке и «магическое» сердце-фонарик, сводившие все чары угрюмо ворчащего неповоротливого волхва на нет.

Исполнение прощального «Королевства кривых» вылилось во всенародное гуляние. Зрители, как дети, подбрасывали вверх запущенные со сцены гигантские надувные шары, пока один из мячей не подлетел к самому потолку и не лопнул оглушительно. Конечно же, на счастье!

- Какие же они все красотулечки – как будто в другом мире побывала! – потрясенно лепетала одна девушка, выходя из зала.

Мы полностью солидарны с такой оценкой увиденого-услышанного…