Земфира посвятила новую песню культовому персонажу мобильной игры

12:03 19.02.2021

Земфира выпустила новую песню под названием «Остин».

Остин – это персонаж-дворецкий из культовых мобильных игр Homescapes и Gardenscapes, сообщает РИА Новости. В клипе на песню слуга пытается бежать из рушащегося особняка, а в песне певица сетует, что от него остались кожа да кости и приглашает героя в гости. Поклонники оценили песню, отдавая себе при этом отчет, что это рекламный ход для продвижения игр. Меньше, чем за сутки, ролик посмотрели порядка 80 000 человек.

Ранее вышла еще одна премьера от Земфиры «Злой человек» - песня из фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

