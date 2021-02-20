Умерший в тюрьме продюсер The Beatles оставил огромное состояние

Умерший в тюрьме продюсер The Beatles оставил огромное состояние

Стало известно о наследстве скончавшегося недавно музыкального продюсера Фила Спектора.

Деятель музыкальной индустрии умер 16 января 2021 года от последствий коронавируса. Несмотря на то, что с 2009-го года он отбывал пожизненное заключение за убийство актрисы Ланы Кларксон, после него осталось внушительное состояние.

Среди прочего, в коллекции Спектора обнаружены гитары участников The Beatles, записка Йоко Оно и бриллиантовые запонки Элвиса Пресли. Все это перейдет к дочери продюсера Николь.

Фил Спектор известен как изобретатель приема звукозаписи «стена звука». В 1969-м он спродюсировал последний альбом «битлов» «Let it Be».
 

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