Умерший в тюрьме продюсер The Beatles оставил огромное состояние

15:54 20.02.2021

Стало известно о наследстве скончавшегося недавно музыкального продюсера Фила Спектора.

Деятель музыкальной индустрии умер 16 января 2021 года от последствий коронавируса. Несмотря на то, что с 2009-го года он отбывал пожизненное заключение за убийство актрисы Ланы Кларксон, после него осталось внушительное состояние.

Среди прочего, в коллекции Спектора обнаружены гитары участников The Beatles, записка Йоко Оно и бриллиантовые запонки Элвиса Пресли. Все это перейдет к дочери продюсера Николь.

Фил Спектор известен как изобретатель приема звукозаписи «стена звука». В 1969-м он спродюсировал последний альбом «битлов» «Let it Be».

