Вечернее платье певицы Жанны Фриске уйдет с молотка

Вечернее платье певицы Жанны Фриске уйдет с молотка

Вечернее платье кремового оттенка, принадлежавшее певице Жанне Фриске, продадут на благотворительном аукционе «Сделано с любовью. Заряжено добром» 5 марта.

В этом платье певица появлялась в 2008 году на церемонии MTV Russia Music Awards. Аукцион состоится в Красногорске в ДК «Подмосковье». Кроме того, лоты для аукциона предоставили  дуэт «2 Океана», Руслан Алехно, Томас Невергрин, актёр Александр Армер, певица Anna Green.

На самом концерте выступят: Наталия Власова, группа «Стрелки», «2 Океана», Томас Невергрин, автор музыки хита «Останусь» группы «Город 312» Валерий Стронский и Show2man.

Жанна Фриске скончалась от злокачественной опухоли мозга 15 июня 2015 года.  

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