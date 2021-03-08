Иван Ургант передал отношение бабушки к ремейку «Белорусского вокзала»

15:56 8.03.2021

Шоумен Иван Ургант саркастически высказался в эфире своей программы на Первом канале о намерении Тиграна Кеосана снять ремейк «Белорусского вокзала».

Ведущий напомнил, что для его семьи все связанное с «Белорусским вокзалом» глубоко небезразлично, потому что там снималась его бабушка Нина Ургант и пела песню Булата Окуджавы. Иван Ургант утверждает, что недавно навестил ее в Санкт-Петербурге и поинтересовался секретом ее долголетия. На это Нина Ургант якобы ответила, что не может себе позволить умереть, не посмотрев ремейка «Белорусского вокзала».

В финале своего скетча Иван Ургант спел на мотив песни из фильма о том, как Тигран Кеосаян запросил деньги на фильм в Фонде кино и без труда получит свой «десятый невозвратный миллион». Выступление шоумена доступно на видео с 3.44 минуты.