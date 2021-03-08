Иван Ургант передал отношение бабушки к ремейку «Белорусского вокзала»
Шоумен Иван Ургант саркастически высказался в эфире своей программы на Первом канале о намерении Тиграна Кеосана снять ремейк «Белорусского вокзала».
Ведущий напомнил, что для его семьи все связанное с «Белорусским вокзалом» глубоко небезразлично, потому что там снималась его бабушка Нина Ургант и пела песню Булата Окуджавы. Иван Ургант утверждает, что недавно навестил ее в Санкт-Петербурге и поинтересовался секретом ее долголетия. На это Нина Ургант якобы ответила, что не может себе позволить умереть, не посмотрев ремейка «Белорусского вокзала».
В финале своего скетча Иван Ургант спел на мотив песни из фильма о том, как Тигран Кеосаян запросил деньги на фильм в Фонде кино и без труда получит свой «десятый невозвратный миллион». Выступление шоумена доступно на видео с 3.44 минуты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Прости Ургант, но выступления пропагандистов оттолкнули много зрителей от ТВ. Люди просто перестали включать федеральные каналы а то и вовсе весь ТВ. Сделай интернет основным каналом.
Урганта зачем в эту позорную компанию приплёл. Он адекватный мужик.
согласен с тобой хотя желание отхватить свой миллион не преступление Если есть возможность снять что-то и получить за это легально нехилые бабки то кто от этого откажется Тем более что этот фильм не является римейком старого фильма Тема ВОВ затронута не будет
именно так
все милые люди: урганты, кеосоняны, михалковы.