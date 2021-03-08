Иван Ургант передал отношение бабушки к ремейку «Белорусского вокзала»

Иван Ургант передал отношение бабушки к ремейку «Белорусского вокзала»

Шоумен Иван Ургант саркастически высказался в эфире своей программы на Первом канале о намерении Тиграна Кеосана снять ремейк «Белорусского вокзала».

Ведущий напомнил, что для его семьи все связанное с «Белорусским вокзалом» глубоко небезразлично, потому что там снималась его бабушка Нина Ургант и пела песню Булата Окуджавы. Иван Ургант утверждает, что недавно навестил ее в Санкт-Петербурге и поинтересовался секретом ее долголетия. На это Нина Ургант якобы ответила, что не может себе позволить умереть, не посмотрев ремейка «Белорусского вокзала».

В финале своего скетча Иван Ургант спел на мотив песни из фильма о том, как Тигран Кеосаян запросил деньги на фильм в Фонде кино и без труда получит свой «десятый невозвратный миллион». Выступление шоумена доступно на видео с 3.44 минуты.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.03.2021, 23:17
    Гость: Бобёр

    Прости Ургант, но выступления пропагандистов оттолкнули много зрителей от ТВ. Люди просто перестали включать федеральные каналы а то и вовсе весь ТВ. Сделай интернет основным каналом.

  3. 08.03.2021, 22:55
    Гость: дан

    согласен с тобой хотя желание отхватить свой миллион не преступление Если есть возможность снять что-то и получить за это легально нехилые бабки то кто от этого откажется Тем более что этот фильм не является римейком старого фильма Тема ВОВ затронута не будет

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