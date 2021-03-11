Определена самая узнаваемая мелодия из советских фильмов

17:30 11.03.2021

«Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова стал самой узнаваемой музыкальной темой из всех советских фильмов.

Как следует из опроса, проведенного ресурсом «Мосфильм. Золотая коллекция», ее опознали 96% пользователей. С небольшим отрывом от нее идут за ней «Если у вас нету тёти» из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (93%) и «Песня про медведей» из комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (90%). Показательно, что обладатели первого и третьего места сочинены Александром Зацепиным, который накануне отметил свое 95-летие.

Путем голосования на сайте сначала выбрали полсотни мелодий. Затем были размещены их 15-секундные отрывки, которые и предлагалось опознать участникам опроса. Так сформировалась чертова дюжина самых узнаваемых музыкальных тем, куда также вышли «Если б я был султан», «Песня про пиво», «Мохнатый шмель» и другие темы. Замыкает топ-13 «Песенка про зайцев» из «Бриллиантовой руки».