Определена самая узнаваемая мелодия из советских фильмов

Определена самая узнаваемая мелодия из советских фильмов

«Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова стал самой узнаваемой музыкальной темой из всех советских фильмов.

Как следует из опроса, проведенного ресурсом «Мосфильм. Золотая коллекция», ее опознали 96% пользователей. С небольшим отрывом от нее идут за ней «Если у вас нету тёти» из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (93%) и «Песня про медведей» из комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (90%). Показательно, что обладатели первого и третьего места сочинены Александром Зацепиным, который накануне отметил свое 95-летие.

Путем голосования на сайте сначала выбрали полсотни мелодий. Затем были размещены их 15-секундные отрывки, которые и предлагалось опознать участникам опроса. Так сформировалась чертова дюжина самых узнаваемых музыкальных тем, куда также вышли «Если б я был султан», «Песня про пиво», «Мохнатый шмель» и другие темы. Замыкает топ-13 «Песенка про зайцев» из «Бриллиантовой руки».  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.03.2021, 20:07
    Гость: Zahar

    Вот это похоже на правду, а то лучшии женщины России Пугачёва, Матвиенко и Хакамада, народ не обманешь.

  2. 11.03.2021, 18:03
    Гость: Время Ч.

    А я бы поставил в призовые места мелодию из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих".

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