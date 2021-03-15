Моргенштерн стал директором по работе с молодежью в Альфа-банке

16:58 15.03.2021

Альфа-банк нанял на работу скандального российского рэпера Алишера Моргенштерна.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-служюу банка, под Моргенштерна была создана специальная должность директора по работе с молодежью.

В заявлении банка говорится, что музыкант "настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть". Отмечается, что Моргенштерн будет "как все" ходить в офис, участвовать в планерках, отчитываться за результаты.

Задачей Моргенштерна является привлечение в банк не менее 100 тысяч новых клиентов. В частности, его первый клип для крединой организации помог привлечь около 25 тысяч новых клиентов.

Как заявил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов, рэпер является "самым неоднозначным маркетологом" страны, а также самым креативным.

При этом в банке пообещали учесть реакцию ФАС на клип Моргенштерна для организации, чтобы снять претензии к "образу реального сотрудника банка".

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) завела дело из-за ролика Альфа-банка с участием Моргенштерна под названием «Клип за 10 лямов», где рекламировалась карта банка.

Службе не понравился образ сотрудниц банка, которые появились в кадре в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье». «Созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка», — заявили в ФАС.

Также, внимание ФАС привлекла сцена, где Моргенштерн проводит выданной ему банковской картой между грудей одной из «сотрудниц банка», имитируя платеж через терминал. В организации посчитали, что это унижает женщин.

Ведомство обязало представителей музыканта и Альфа-банка дать письменные объяснения.

Моргенштерну 23 года, прежде чем заняться рэпом, он вел блог на YouTube. Сейчас на его канале более 9,2 млн подписчиков. Ролик «Клип за 10 лямов», вызвавший негативную реакцию ФАС, вышел 27 ноября прошлого года и набрал более 20 млн просмотров.