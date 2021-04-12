Дельфин посвятил песню врачам, погибшим на передовой борьбы с коронавирусом

Дельфин посвятил песню врачам, погибшим на передовой борьбы с коронавирусом

Певец Дельфин (Андрей Лысиков) выпустил интернет-сингл «Ладони», посвященный врачам, отдавшим свои жизни на передовой борьбы с COVID-19

В тексте песни идет речь о таинственных хранителях, которые незримо присутствуют рядом и держат мир в своих ладонях.

Все деньги, полученные от продажи песни, музыкант пообещал перечислить родным погибших докторов.

Ближайший концерт Дельфина в Москве, на котором, возможно, будут представлены «Ладони», состоится 16 апреля в клубе «Известия Hall».

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