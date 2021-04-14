Шура Би-2 занялся поисками талантов с помощью конкурса каверов

13:15 14.04.2021

Продюсерский проект Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» объявил о старте конкурса «КК_Кавер».

Напомним, что «Куртки Кобейна» – супергруппа, где Шура Би-2 собрал известных музыкантов со всего мира.

В работе над первым альбомом проекта принял участие звездный состав: Ренарс Кауперс (Brainstorm), Чэд Ченнинг (барабанщик первого состава Nirvana), Би-2, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Manizha, Антон Севидов (Tesla Boy), Юрий Усачёв (ex. Гости из будущего), Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Анна Чиповская, группа Midnight faces, Монеточка, Андрей Звонков, Дэвид Браун (Brazzaville), Дмитрий Ашман, Алексей Максимов и певица Сабрина.

Отныне Шура Би-2 дает возможность стать следующим артистом в этом списке. Для этого нужно сделать свою версию одной из 4 предложенных песен группы «Куртки Кобейна». Главный приз конкурса – 100 тысяч рублей. Победителей объявят 11 мая в прямом эфире на телеканале RU TV.