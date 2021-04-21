Певица Вера Брежнева была задержана в Испании

Певица Вера Брежнева была задержана в Испании

Экс-участницу «ВИА Гры» Веру Брежневу задержали в Испании.

Певица уехала в Барселону для участия в новом выпуске шоу «Орел и решка». Вместе с ней в передаче снималась Верка Сердючка, продюсер которой на днях заявил о проблемах со здоровьем играющего ее певца Андрея Данилко.

Причину задержания Брежнева не уточнила. «Сама не верю, что говорю это, но это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни. И даже при том, что я спала мало, почти не ела и сильно устала, эмоции получила самые прекрасные! Началось путешествие с трех часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр!» — написала в Инстаграме Брежнева.  

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