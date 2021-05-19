Россия прошла в финал конкурса «Евровидение-2021»

Манижа на Евровидении-2021

Россия прошла в финал музыкального конкурса "Евровидение" по итогам первого полуфинала, прошедшего в Роттердаме с 18 по 22 мая.

Представляющая Россию певица Манижа с песней "Russian Woman" выступала третьей после Литвы и Словении.

Всего в первом полуфинале участвовали представители 16 стран, из которых в финал прошли 10 конкурсантов. Помимо России в финале оказались Норвегия, Швеция, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Бельгия, Украина. 

"Евровидение" в этом году проходит с 18-22 мая в Роттердаме на арене Ahoy. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году. Россию на конкурсе представляет певица Манижа, которая стала победительницей национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.05.2021, 15:43
    Гость: КУРС

    Какое счастье для миллионов россиян. Ну наконец-то !. Ну теперь заживём ! Если честно, то это все для идиотов, кому нечем заняться.

  2. 19.05.2021, 15:08
    Гость: !

    где-то в СМИ фигурировала сумма в 650 тысяч не русских рублей и это было ещё, когда Воробьёва возили

  3. 19.05.2021, 14:42
    Гость: ).(

    Надо выпустить песню "еврейская женщина" - про приключения Новодворской. Посмотрим тогда как шнеерсоны, которые все эту провокацию и унижение русских придумали запоют фальцетом.

Все комментарии (10)
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