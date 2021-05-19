Россия прошла в финал конкурса «Евровидение-2021»
Россия прошла в финал музыкального конкурса "Евровидение" по итогам первого полуфинала, прошедшего в Роттердаме с 18 по 22 мая.
Представляющая Россию певица Манижа с песней "Russian Woman" выступала третьей после Литвы и Словении.
Всего в первом полуфинале участвовали представители 16 стран, из которых в финал прошли 10 конкурсантов. Помимо России в финале оказались Норвегия, Швеция, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Бельгия, Украина.
"Евровидение" в этом году проходит с 18-22 мая в Роттердаме на арене Ahoy. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году. Россию на конкурсе представляет певица Манижа, которая стала победительницей национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какое счастье для миллионов россиян. Ну наконец-то !. Ну теперь заживём ! Если честно, то это все для идиотов, кому нечем заняться.
где-то в СМИ фигурировала сумма в 650 тысяч не русских рублей и это было ещё, когда Воробьёва возили
Надо выпустить песню "еврейская женщина" - про приключения Новодворской. Посмотрим тогда как шнеерсоны, которые все эту провокацию и унижение русских придумали запоют фальцетом.
России там точно не было, несмотря на флаги
для быдла.