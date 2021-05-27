Манижа подаст в суд на журналистов, обвинивших ее в связи с Кремлем

17:58 27.05.2021

Участница «Евровидения» от России Манижа раскритиковала публикацию о себе в журнале Wonderzine и пригрозила судом изданию.

Артистка заявила, что юристы уже занимаются этим. Манижа подчеркнула, что сведения автора статьи «Почему выступление Манижи на «Евровидении» не радует» Юлии Таратуты о связях ее влиятельного дяди с друзьями Владимира Путина и Администрацией президента не соответствуют действительности. По словам Манижи, все домыслы о ее связи с Кремлем являются фейком, и она намерена это доказать в суде.

Двадцать второго мая в Роттердаме на конкурсе «Евровидение 2021» Манижа с песней «Russian Woman» заняла девятое место, набрав 204 балла.

