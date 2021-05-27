Манижа подаст в суд на журналистов, обвинивших ее в связи с Кремлем

Манижа подаст в суд на журналистов, обвинивших ее в связи с Кремлем

Участница «Евровидения» от России Манижа раскритиковала публикацию о себе в журнале Wonderzine и пригрозила судом изданию.

Артистка заявила, что юристы уже занимаются этим. Манижа подчеркнула, что сведения автора статьи «Почему выступление Манижи на «Евровидении» не радует» Юлии Таратуты о связях ее влиятельного дяди с друзьями Владимира Путина и Администрацией президента не соответствуют действительности. По словам Манижи, все домыслы о ее связи с Кремлем являются фейком, и она намерена это доказать в суде.

Двадцать второго мая в Роттердаме на конкурсе «Евровидение 2021» Манижа с песней «Russian Woman» заняла девятое место, набрав 204 балла.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.05.2021, 22:00
    Гость: ложь довлеет над Россией

    Манижка подаст в суд? Пожалуйста. Тогда вскроются ее связи не только с Кремлем, но и вообще со всей сегодняшней псевдо-культурной мононациональной закулисой.

  2. 27.05.2021, 21:31
    Гость: нет-нет

    Она просто боится признаться что прошла на евровидение благодаря еврейскому лобби в Кремле и на ТВ

  3. 27.05.2021, 21:25
    Гость: да-да

    В суд на кого? Отрицать факты что евреи во власти повсеместно помогают своим соплеменникам это просто бессмысленно. Если такое происходит, значит у этих людей остутствуют чувство меры и всякие моральные ориентиры. И примеры с воровской олигархией тому свидетельство.

  4. 27.05.2021, 21:16
    Гость: Беня

    да-да, чувствуется наш еврейский талант. Конспирология великая штука, особенно здесь в России. И конечно без тайной поддержки наших из Кремля такое было бы невозможно. К тому эе нужно учитывать что в России оргомное количество именно русских талантов, которым сейчас просто не дают развернуться.

  5. 27.05.2021, 21:11
    Гость: Рабинович

    Прикольно другое.
    Слова про связь с Кремлём Манижа расценила как оскорбление и обвинение, которое надо непременно опровергнуть.
    И это происходит не в США и не в Англии.
    Это здесь, в России, слова "связь с Кремлём" воспринимаются уже не как похвала или намёк на крутизну, - а как оскорбление!!
    Диагноз, однако...

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