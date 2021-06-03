Власти Санкт-Петербурга отменили концерт «Арии» из-за ПМЭФ

Власти Санкт-Петербурга отозвали разрешение на концерт группы "Ария", который должен был состояться 4 июня в СК «Юбилейный», сообщается на сайте коллектива.

Концерт "Гость из царства теней" является частью одноименного тура, который группа проводит в честь своего 35-летия, отмечаемого в 2020 году. Изначально эти концерты должны были состояться весной 2020 года, однако из-за коронавирусной пандемии они были перенесены на осень, а затем и на начало июня 2021 года. 

Как отмечается в сообщении "Арии", организаторами концерта в Северной столице были получены все необходимые разрешения. Более того, большая часть техников группы и техкоманды организаторов уже находились на площадке, где занимались монтажом многоуровневой сцены и установкой декораций к предстоящему шоу. Сами музыканты "Арии" на момент известия об отмене концерта, уже были в пути в Питер. 

«В самый последний момент власти Санкт-Петербурга запретили нам проведение столь нами долгожданного концерта «Гость из царства теней». Руководство площадки объявило нам о необходимости свернуть монтаж и о невозможности проведения концерта. При этом в Санкт-Петербурге в это же время проводится с огромной помпой экономический форум!» - говорится в сообщении, опубликованном на ресурсах группы «Ария».

В документах, приложенных к записи, говорится, что отзыв разрешения на концерт связан с форс-мажорными обстоятельствами, которые «продлятся до 10 июня».

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