Что включает в себя организация концертов?

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Умение проводить концерты – это целая наука, которая заключается не только в том, чтобы пригласить артиста/артистов/выступающих, но и грамотно подготовить оборудование и smm-кампанию. 

В этой статье мы поговорим как происходит организация концертов и какие тонкости существуют.

Что из себя представляет организация концертов с технической точки зрения

Организация концертов – это довольно сложный процесс, который включает в себя:
1. Декорирование сценического пространства;
2. Настройка звукового оборудования: начиная от проверки звучания музыкальных инструментов, заканчивая настройкой микшерного пульта;
3. Оснащение сцены световой техникой;
4. Проверка акустических характеристик помещения;

Организация концертов с точки зрения маркетинга

Как говорилось выше, организация выступлений – это процесс комплексный и сложный. Помимо настройки техники, необходимо привести аудиторию на концерт, иначе смысл выступления теряется.
В случае, если компания занимается организацией концертов, у нее есть своя команда профессиональных интернет-маркетологов (SMM, таргет и т.д), которые занимаются созданием масштабного инфоповода с целью привлечения как можно большего количества людей. Они оформляют социальные сети, создают афиши, придумывают бренд-концепции фестивалей, музыкальных мероприятий, запускают рекламу.
Также, дополнительным источником привлечения людей на концерты является расклейка афиш по городу и сбыт билетов определенными людьми в определенных точках.

Платформа Qtickets и как она работает

Qtickets – это приложение, созданное специально для организаторов концертов и мероприятий. Оно помогает распространять билеты, продавать, контролировать количество людей, купивших билеты, анализировать потенциальную целевую аудиторию. Приятным бонусом является то, что получать прибыль с билетов и отчетность можно в режиме online.
Функционал достаточно многогранный. Благодаря этому приложению можно продавать билеты, решать вопросы с возвратами, стимулировать людей покупать билеты, интегрировать его в известные социальные сети, а также предоставлять людям прекрасную визуальную возможность рассмотреть визуальные схемы концертных площадок. Qtickets адаптировано под любое мобильное устройство, что очень сильно упрощает работу с ним.
 

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