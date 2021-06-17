Что включает в себя организация концертов?

19:51 17.06.2021

Умение проводить концерты – это целая наука, которая заключается не только в том, чтобы пригласить артиста/артистов/выступающих, но и грамотно подготовить оборудование и smm-кампанию.

В этой статье мы поговорим как происходит организация концертов и какие тонкости существуют.

Что из себя представляет организация концертов с технической точки зрения

Организация концертов – это довольно сложный процесс, который включает в себя:

1. Декорирование сценического пространства;

2. Настройка звукового оборудования: начиная от проверки звучания музыкальных инструментов, заканчивая настройкой микшерного пульта;

3. Оснащение сцены световой техникой;

4. Проверка акустических характеристик помещения;

Организация концертов с точки зрения маркетинга

Как говорилось выше, организация выступлений – это процесс комплексный и сложный. Помимо настройки техники, необходимо привести аудиторию на концерт, иначе смысл выступления теряется.

В случае, если компания занимается организацией концертов, у нее есть своя команда профессиональных интернет-маркетологов (SMM, таргет и т.д), которые занимаются созданием масштабного инфоповода с целью привлечения как можно большего количества людей. Они оформляют социальные сети, создают афиши, придумывают бренд-концепции фестивалей, музыкальных мероприятий, запускают рекламу.

Также, дополнительным источником привлечения людей на концерты является расклейка афиш по городу и сбыт билетов определенными людьми в определенных точках.

Платформа Qtickets и как она работает

Qtickets – это приложение, созданное специально для организаторов концертов и мероприятий. Оно помогает распространять билеты, продавать, контролировать количество людей, купивших билеты, анализировать потенциальную целевую аудиторию. Приятным бонусом является то, что получать прибыль с билетов и отчетность можно в режиме online.

Функционал достаточно многогранный. Благодаря этому приложению можно продавать билеты, решать вопросы с возвратами, стимулировать людей покупать билеты, интегрировать его в известные социальные сети, а также предоставлять людям прекрасную визуальную возможность рассмотреть визуальные схемы концертных площадок. Qtickets адаптировано под любое мобильное устройство, что очень сильно упрощает работу с ним.

