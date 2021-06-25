«Госконцерт» был ликвидирован из-за банкротства

12:37 25.06.2021

Столичное управление Росимущества упразднило ФГУП «Госконцерт».

В октябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению компании «ФПМ – Консалтинг» признал Федеральное государственное унитарное предприятие «Госконцерт» банкротом, сообщает Интерфакс. В итоге «Госконцерт» был ликвидирован распоряжением Росимущества от 7 апреля 2021 года.

«Госконцерт» был образован в 1956 году на базе Гастрольбюро СССР. Основной целью организации было проведение гастролей советских артистов за границей, а также организация выступлений зарубежных исполнителей в СССР. «Госконцерт» также занимался организацией фестивалей, конкурсов, концертов, проведением конференций, симпозиумов и культурно-политических мероприятий, приуроченных к знаменательным датам и историческим событиям.

При участии «Госконцерта» были организованы концерты таких проектов, как Диззи Гиллеспи, Дейв Брубек, Пако де Лусия, Мирей Матье, Патрисия Каас, Бонни Тайлер, Билли Джоэл, Эми Стюарт, Иэн Гиллан, Рэй Чарльз, Би Би Кинг, группы Uriah Heep, Status Quo, Nazareth и Pink Floyd.

