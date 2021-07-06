Умерла популярная в СССР итальянская певица Рафаэлла Карра
Рафаэлла Карра скончалась 5 июля на 79-м году жизни
Скорбную весть о ее уходе опубликовал давний друг артистки хореограф и режиссер Серджо Япино.Артистка появилась на свет 18 июня 1943 года в Болонье. Эстрадная карьера Кары началась в 1970 году после выхода песни «Ma che musica maestro», которая использовалась в качестве заставки к музыкальной передаче. Композиция возглавила хит-парады, после чего карьера певицы стремительно пошла вверх. Ее первая же пластинка сразу получила «золотой» статус.
С 1970 года Рафаэлла Карра выпустила более 70 музыкальных альбомов в 36 странах. В Советском Союзе Кара стала получила известность в 1979 году. Тогда ее выступление было показано на центральном телевидении в рамках новогоднего выпуска программы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады».
Карра в Италии она удостоена звания «Raffa Nazionale».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Короновирус, а то от чего же ещё умереть в 80 лет то, у нас 100% так бы и написали сразу. Хотя у них там наверное власть не ставила задачу врачам всех подряд в жертвы злого вируса записывать.
Был у них шик и вкус. Не в кедах ходили.
Она всегда выглядела моложе своих лет. Влюбляла в себя молодежь. И вот, рак легкого. Бедняга. Думал, что она вечная.
Назвали бы причину смерти, чтобы никто домыслов не строил.
Жаль, уходит эпоха. Помню её отлично. Дискотеки под её песни. Счастливое было время, правильное было время. Спасибо тебе, Рафаэлла!