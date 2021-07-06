Умерла популярная в СССР итальянская певица Рафаэлла Карра

13:36 6.07.2021

Рафаэлла Карра скончалась 5 июля на 79-м году жизни

Скорбную весть о ее уходе опубликовал давний друг артистки хореограф и режиссер Серджо Япино.Артистка появилась на свет 18 июня 1943 года в Болонье. Эстрадная карьера Кары началась в 1970 году после выхода песни «Ma che musica maestro», которая использовалась в качестве заставки к музыкальной передаче. Композиция возглавила хит-парады, после чего карьера певицы стремительно пошла вверх. Ее первая же пластинка сразу получила «золотой» статус.

С 1970 года Рафаэлла Карра выпустила более 70 музыкальных альбомов в 36 странах. В Советском Союзе Кара стала получила известность в 1979 году. Тогда ее выступление было показано на центральном телевидении в рамках новогоднего выпуска программы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады».

Карра в Италии она удостоена звания «Raffa Nazionale».