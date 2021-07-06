Мастер дудука Дживан Гаспарян умер в возрасте 92 лет

19:00 6.07.2021

Знаменитый армянский музыкант и композитор, знаток армянской национальной музыки, мастер игры на дудуке, Народный артист Армянской ССР Дживан Гаспарян скончался на 93-м году жизни.

О смерти Гаспаряна сообщил его внук Дживан Гаспарян-младший на своей странице в Facebook. "Сегодня мир понес невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром", - написал он.

Причина смерти музыканта не сообщается.

Дживан Гаспарян родился 12 октября 1928 года в маленькой армянской деревушке под названием Солак, неподалеку от города Раздан. Из-за войны мальчик остался сиротой и воспитывался в детском доме. В 6 лет он самостоятельно научился играть на дудуке — армянском музыкальном духовом инструменте.

В 1948 году стал участником ансамбля национальной песни и танца. В том же году состоялось его первое профессиональное выступление с Ереванским филармоническим оркестром в качестве солиста. Позже он работал с такими музыкантами, как Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Серж Танкян. В 2000 году армянский музыкант стал одним из исполнителей музыки в саундтреке к фильму "Гладиатор", написал тему на дудуке для картины "Последнее искушение Христа".

Гаспарян является обладателем четырёх золотых медалей ЮНЕСКО: 1959, 1962, 1973, 1980 годов. Также он награжден премией Wоmex (World Music Expo) "За заслуги перед музыкальным искусством".