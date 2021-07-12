Вахтанг Кикабидзе снялся в седьмом сезоне «Сватов»

12:39 12.07.2021

Вахтанг Кикабидзе впервые за много лет сделал исключение для российского проекта, снявшись в сериале «Сваты».

Речь идет не о большой роли, а о маленьком эпизоде одной из серий седьмого сезона «Сватов», сообщает РИА Новости. Участие певца и актера в сериале не афишировалось, однако его увидели на съемках почитатели и сообщили об этом в блогах. Продюсер Сосо Абзианидзе подтвердил эти данные.

Вахтанг Кикабидзе известен своей непримиримой позицией по отношению к России. С 2008 года, когда развернулась война между Россией и Грузией, певец отказывался от российский званий и от концертов на нашей территории.

