Вахтанг Кикабидзе снялся в седьмом сезоне «Сватов»

Вахтанг Кикабидзе снялся в седьмом сезоне «Сватов»

Вахтанг Кикабидзе впервые за много лет сделал исключение для российского проекта, снявшись в сериале «Сваты».

Речь идет не о большой роли, а о маленьком эпизоде одной из серий седьмого сезона «Сватов», сообщает РИА Новости. Участие певца и актера в сериале не афишировалось, однако его увидели на съемках почитатели и сообщили об этом в блогах. Продюсер Сосо Абзианидзе подтвердил эти данные.

Вахтанг Кикабидзе известен своей непримиримой позицией по отношению к России. С 2008 года, когда развернулась война между Россией и Грузией, певец отказывался от российский званий и от концертов на нашей территории.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Пенсионерка
Пенсионеров обманули - прибавки не будет. Стали известны контрольные цифры бюджета Пенсионного фонда России
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
как западные социологи «превращают» в ЛГБТ почти треть населения Земли
Оправдать любую мерзость: как западные социологи «превращают» в ЛГБТ почти треть населения Земли
Андрей Паршев: «"Режим батьки" не стал устраивать что-то злокозненное. Он просто перестал делать чужие дела»
Избранное
Обновить потолок своими руками стало как никогда просто и легко!
Министр иностранных дел РФ всерьез противопоставляет хорошую жизнь и патриотизм
Белорусский ВПК. Критична ли его утрата для России?
«Новые дикари. Ещё недавно, почти вчера, умение писать было базой всякого образования»
«Герман Греф от имени Сбера представляет «прототип» полностью беспилотного автомобиля»
Две Отечественных войны. Итог один – оценки разные
Карабах – предвестник катастрофы, которую еще можно остановить
Вакцины нет, но вы держитесь: Кремль назначил того, кто победит ковид в России
Пожары служат прикрытием для незаконных вырубок лесов в Сибири и на Дальнем Востоке
Обзор игры The Outer Worlds
Джонни Кэш помог группе Blues Bastards пережить пожарную тревогу в Москве