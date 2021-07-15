Умер актер и музыкант Петр Мамонов
Лидер группы "Звуки Му", музыкант и актер Петр Мамонов скончался в больнице в Коммунарке в четверг в возрасте 70 лет. О смерти артиста сообщила его супруга Ольга.
Петр Мамонов был госпитализирован 27 июня с коронавирусной инфекцией. Он был подключен к аппарату ИВЛ и находился в состоянии искусственной комы. В какой-то момент была надежда на улучшение, медики пытались вывести артиста из комы, однако врачам это не удалось. Затем состояние музыканта начало ухудшаться.
По словам супруги Мамонова, динамика была отрицательной, а состояние - тяжелым.
Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В середине 1960-х собрал свою первую музыкальную группу "Экспресс". В 1979-м окончил Московский полиграфический техникум, а в 1979-1982 годах учился на редакторском факультете Московского полиграфического института (ныне Московский государственный университет печати).
В начале 1980-х годов Мамонов собрал андеграундную группу "Звуки Му". С 1991 года Мамонов также выступал сольно.
В кино он дебютировал в 1988 году в роли Доктора в культовом фильме Рашида Нугманова "Игла". За свою карьеру он снялся в двух десятках фильмов. Самые известные — отец Анатолий в "Острове" и Иван Грозный в "Царе" Павла Лунгина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
До фильма "Остров"я не интересовался творчеством этого человека,но когда посмотрел фильм, где была великолепная игра всех актеров,этот фильм стал для меня самым лучшим и особенно игра Петра Мамонова.Светлая память.
Талантливый был музыкант, очень жаль. Большая потеря.
ОтМУчился.
Соболезнования родным. Но для публики большая просьба авторам статьи указывать был ли умерший вакцинирован от короны.
Он ушёл.
Будем помнить.