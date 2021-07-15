Умер актер и музыкант Петр Мамонов

18:09 15.07.2021

Лидер группы "Звуки Му", музыкант и актер Петр Мамонов скончался в больнице в Коммунарке в четверг в возрасте 70 лет. О смерти артиста сообщила его супруга Ольга.

Петр Мамонов был госпитализирован 27 июня с коронавирусной инфекцией. Он был подключен к аппарату ИВЛ и находился в состоянии искусственной комы. В какой-то момент была надежда на улучшение, медики пытались вывести артиста из комы, однако врачам это не удалось. Затем состояние музыканта начало ухудшаться.

По словам супруги Мамонова, динамика была отрицательной, а состояние - тяжелым.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В середине 1960-х собрал свою первую музыкальную группу "Экспресс". В 1979-м окончил Московский полиграфический техникум, а в 1979-1982 годах учился на редакторском факультете Московского полиграфического института (ныне Московский государственный университет печати).

В начале 1980-х годов Мамонов собрал андеграундную группу "Звуки Му". С 1991 года Мамонов также выступал сольно.

В кино он дебютировал в 1988 году в роли Доктора в культовом фильме Рашида Нугманова "Игла". За свою карьеру он снялся в двух десятках фильмов. Самые известные — отец Анатолий в "Острове" и Иван Грозный в "Царе" Павла Лунгина.