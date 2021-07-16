В России предложили проводить концерты по системе COVID-free

В России предложили проводить концерты и культурные мероприятия по системе COVID-free, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) и общественного омбудсмена в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольгу Шпигальских.

В письме организации главе Роспотребнадзора Анне Поповой, предложено дополнить постановление главного санитарного врача РФ от 7 июля 2021 года № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в случаях проведения массовых мероприятий" пунктом о возможности проведения "свободных от коронавируса" мероприятий (формат COVID-free). В рамках таких мероприятий предлагается разрешить танцполы и фан-зоны без ограничений, а также отменены требования о ношении масок и перчаток, о поддержании социальной дистанции.

Допуск на COVID-free мероприятия предлагается осуществлять для посетителей, которые имеют сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест не старше трех дней, либо справку о перенесенной болезни не более чем шесть месяцев назад.

В случае, если зритель приобрел билет на мероприятие, но не смог на входе предоставить необходимые документы или действующий QR-код, то деньги за билет не возвращаются, так как эта ответственность лежит на зрителе. 

В письме отмечается, что сектор негосударственных концертных организаций, чьи интересы представляет Ассоциация КТиБО, в настоящее время "не может полноценно функционировать". "На руках у зрителей сейчас находятся более 5 млн билетов на общую сумму 8 млрд рублей на перенесенные мероприятия, которые мы не сможем провести из-за нового постановления в его нынешнем виде", - цитирует агентство.

Первый подобный концерт в Москве планирует провести группа Louna 11 августа.

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