Крупнейший московский клуб перешел на формат COVID-free

17:29 4.08.2021

Столичный «ГлавКлуб» объявил о начале работы в формате COVID-free.

Отныне для прохода на концерт в крупнейшем московском рок-клубе зрителям, кроме билета, потребуется паспорт и QR-код, «Концерты в формате COVID-free — это новая, немного неожиданная реальность, но это и единственная безопасная возможность вернуться к привычному танцполу, без масок и перчаток», - говорят представители «ГлавКлуба».

Блищайший концерт, который пройдет в таком формате - группа КняZz 7 августа с программой памяти Михаила Горшенева.

Обзавестись QR-кодом можно тремя способами: получить отрицательный результат ПЦР-тест, сделанный в лабораториях Москвы, подключенных к ЕМИАС (действует 72 часа); сделать прививку, зарегистрированную в РФ (если двухкомпонентную – то обе фазы); или переболеть COVID-19 в течение полугода и иметь об этом отметку в ЕМИАС.

Напомним, что сейчас в в Москве концерты проходят по двум основным сценариям: без прививок и тестов до 500 человек в зале и COVID-free без ограничений.

