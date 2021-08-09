Экс-«Иванушка» рассказал о пристрастии согруппника к спиртному

Эк-«Иванушка» рассказал о пристрастии согруппника к спиртному

Бывший солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко высказался о пристрастии старожила коллектива Андрея Григорьева-Аполлонова к спиртному.

Туриченко подтвердил «Телепрограмме», что такая проблема у его коллеги действительно есть, но она не мешает работать. К тому же певец оправдал привычку «рыжего» «Иванушки» его жизненными потерями, в числе которых смерть сестры, матери, развод и гибель Игоря Сорина.

«Но знаете, не каждый может выходить бодрячком на сцену, поэтому я обращаюсь ко всем, в том числе и к Андрею, чтобы такой проблемы не было. Но он борется с этим», — сказал Туриченко, добавив, что по жизни они остаются друзьями.
 

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