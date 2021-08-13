Виктория Дайнеко пожаловалась на травлю из-за похода в политику

Виктория Дайнеко пожаловалась на травлю из-за похода в политику

Утешила себя Виктория Дайнеко словами своей подруги: «Со всеми соглашаться и делать по-своему».

Виктория Дайнеко, которая собралась в Госдуму для решения экологических проблем, пожаловалась на неадекватную реакцию подписчиков на свою инициативу.

Поблагодарив читателей за высказывание их мнения, она тем не менее, написала: «За последние дни меня захейтили просто за все! Люди, похоже, не понимают, что такое Государственная Дума — туда может баллотироваться любой. Я же не лезу в министры экономики. Это было бы реально смешно!»

Утешила себя Виктория Дайнеко словами своей подруги: «Со всеми соглашаться и делать по-своему».

Как мы уже писали, на днях Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива». В своем инстаграме певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в Центризбиркоме. Кроме того, она показала подписчикам удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты.

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