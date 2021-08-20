Невакцинированные фаны не смогут посещать крупные музыкальные события в США

10:50 20.08.2021

Крупнейший мировой организатор музыкальных концертов и фестивалей Live Nation ввел систему COVID-free на своих мероприятиях в США, Великобритании и Канаде.

Согласно новым правилам, посетители концертов или фестивалей, помимо билетов, будут обязаны предъявить доказательства о полной вакцинации против коронавируса или отрицательный тест, а также свидетельство естественного иммунитета у детей. При этом в случае вакцинации, вторая доза вакцины должны быть сделана посетителю не менее чем за 14 дней до посещения мероприятия, а ПЦР-тестирование должно быть сделано дважды: до мероприятия и в течение 180 дней после него.

«Вакцинация станет вашим билетом на шоу! Данные правила начнут работать с 4 октября на всех фестивалях и концертах для всех артистов, фанатов и сотрудников концертных площадок», - заявил гендиректор Live Nation Майкл Рапино.

Требования о полной вакцинации также распространяются на всех сотрудников Live Nation.

«Live Nation и индустрия живой музыки - это объединение людей, и вакцины - один из лучших инструментов для того, чтобы каждый мог продолжать вместе наслаждаться живой музыкой. Мы уверены, что это правильный шаг для всех, кто приходит на шоу, включая артистов, фанатов, команду и наш персонал», - добавляет президент по бизнесу Live Nation Canada Уэйн Зроник.

Компания Live Nation является организатором таких крупных фестивалей, как Download Festival, Wireless, Creamfields и Reading & Leeds Festival, а также со-организатором многих европейских фестивалей. Кроме того, компания владеет самыми крупными концертными площадками в США.