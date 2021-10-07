Варум назвала конфликт России с Украиной «сумасшедшим домом»

08:25 7.10.2021

Анжелика Варум охарактеризовала противостояние России и Украины как «сумасшедший дом» и выступила за мир между странами.

Певица отметила, что около пяти лет не была в родном Львове, но при этом въезд на Украину ей открыт. «Я не езжу в Крым уже очень много лет. Нет возможности, потому что я попадаю в «черные списки» и не смогу приехать во Львов. У меня там родные», — сказала Варум.

Варум призналась, что «посылает» всех, кто пытается выяснить у нее, на чьей она стороне. «Здесь не может быть никакой позиции. Я что, сумасшедшая? Я за человечество, за мирное сосуществование», — высказалась певица. Она добавила, что есть нечто нездоровое в том, что «люди собираются стайками и кучками».