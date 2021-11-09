«Арт-платформа» открылась оперой «Семь смертных грехов»

14:44 9.11.2021

Открытое театральное пространство «Арт-платформа» было представлено в Новом Манеже Всероссийской акции «Ночь искусств».

Для онлайн-зрителей команда «Арт-платформы» подготовила четырехчасовой театральный марафон. Программу открыло выступление коллектива театра «Балет Москва» с фрагментами премьерных спектаклей. Партнер Арт-платформы — Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters представил работу финалистов командных соревнований 2021 года в категории «Театр» — постановку «Сон смешного человека», режиссер Кристина Звыкова. Также онлайн-зрители смогли погрузиться в выставку Школы-студии МХАТ и перформативную инсталляцию художника Вячеслава Ильина «Портал Мгновения».

Также в рамках акции прошел первый публичный питчинг независимых театральных проектов Международной театральной программы «ТеатрONstage». Это флагманская программа «Арт-платформы», в рамках которой театральные деятели смогут предложить свой проект, создать эскиз постановки и выпустить его на площадках Москвы. В 2021 году программа проходит в партнерстве со Школой-студией МХАТ. Шестеро выпускников Школы-студии присоединились к совместной работе над проектами участников в качестве художников-постановщиков, художников по свету, художников по костюмам и технологов.

По результатам питчинга 5 из 10 проектов независимых театральных деятелей, прошли на следующий этап лабораторных показов: «Туман» (режиссер Михаил Уманец), «Соборяне» (режиссер Андрей Горбатый), «Молчок» (режиссер Доржи Галсанов), «Память крови» (коллектив физического театра «tout le corps»), «Истории господина Койнера» (режиссер Сергей Тонышев). Немного жаль, что не прошел театральный проект «Чук и Гек», в котором, наряду с юными героями повести Аркадия Гайдара, действуют на экране постаревшие братья, которые собираются ехать на могилу репрессированного отца.

Финальным аккордом праздничной программы стал отрывок из оперы Курта Вайля «Семь смертных грехов» в постановке Ильи Ильина и Валерия Кирьянова Московского музыкального театра «Геликон-опера» в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением дирижера Артема Давыдова.

Основное открытие площадки намечено на начало 2022 года, как сообщает руководитель театрального пространства Дмитрий Бикбаев.