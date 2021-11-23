Музыкальную Премию «Виктория» вручат в Кремле в четырнадцати номинациях

18:52 23.11.2021

Учредитель музыкальной Премии «Виктория» Игорь Крутой и ее президент Игорь Костин рассказали на пресс-конференции о церемонии ее вручения, которая состоится в Государственном Кремлевском Дворце 2 декабря.

В этом году оргкомитет Премии получил около 700 заявок, и в этом заключается новый рекорд «Виктории». В 2021 году на Премии будет 14 номинаций, включая «Певица года», «Певец года», «Поп-группа года», «Концерт года», «Песня года» и другие. В этом году не будет номинации, связанной с классической музыкой, так как оргкомитет «Виктории» убежден, что это — отдельная история. Но в перспективе не исключено ее возвращение.

Пятерки номинантов формировались в ходе голосования 400 академиков — экспертов музыкальной индустрии. Юрий Костин и Игорь Крутой указывали на абсолютную прозрачность премии. «У нас есть не только пятерки номинантов , но и шестерки-семерки, - подчеркнул Юрий Костин. - Они формировались в том случае, если два и более исполнителей получали одинаковое количество голосов». Лидером по числу номинаций стал Филипп Киркоров, претендуя на победу в категориях «Певец года», «Танцевальный хит», «Песня года» и «Музыкальное видео» (в последней представлен дважды).

По словам спикеров, даже если отдельные из академиков могут перезваниваться друг с другом и советоваться относительно выбора кандидатов, то все 400 не способны этого сделать просто физически. «Мы пошли на полную прозрачность и любой из вас по итогам Премии может запросит и перепроверить результаты», - подчеркнул Игорь Крутой.

В целях сохранения абсолютной объективности учредители Премии категорически отказались озвучивать свои предпочтения. Тем не менее, Игорь Крутой признался, что ему будет интересно понаблюдать, кто возьмет верх на финишной прямой — Светлана Лобода или Полина Гагарина, и высказал мнение, что Монатик — большое явление на нашей сцене.

Юрий Костин и Игорь Крутой обратили внимание на то, что современные хиты быстро вспыхивают и также стремительно угасают, а большие залы преимущественно собирают артисты старой гвардии. «Попадание в чарты не гарантирует лёгкой жизни, - заметил Игорь Кр утой. - Пандемия фактически уничтожила наш жанр. Все равно все сводится в итоге к корпоративам, но туда приглашают не всех. По нашему жанру пандемия проехала танком. Если каждый одень умирает 1200 человек, кому захочется идти на концерты?» Юрий Костин согласился с этим и заявил, что музыкальную индустрию надо закрывать в последнюю очередь и заметил, что это проблема государственного уровня.

Вручение Премии «Виктория» пройдет на сцене ГКД в формате COVID-free 2 декабря. На следующий день церемонию покажут по «России-1».