Авторов фильма «Цой» обвинили в фальсификации доказательств

18:24 7.12.2021

Продолжаются судебные разбирательства вокруг фильма «Цой» Алексея Учителя.

Наследники Виктора Цоя обратились в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по двум статьям УК РФ — 303 («Фальсификация доказательств») и 327 («Использование заведомо подложного документа»).

В обвинительном заявлении говорится, что в картине незаконно используются снимки Виктора Елизарова, штатного фотографа Ленконцерта. Почерковедческое заключение доказало, что подпись под соглашением со студией Rock Films выполнена другим лицом.

Любопытно, что именно это соглашение помогло Алексею Учителю выиграть предыдущий суд с наследниками «Кино».