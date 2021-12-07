Авторов фильма «Цой» обвинили в фальсификации доказательств

Авторов фильма «Цой» обвинили в фальсификации доказательств

Продолжаются судебные разбирательства вокруг фильма «Цой» Алексея Учителя.

Наследники Виктора Цоя обратились в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по двум статьям УК РФ — 303 («Фальсификация доказательств») и 327 («Использование заведомо подложного документа»).

В обвинительном заявлении говорится, что в картине незаконно используются снимки Виктора Елизарова, штатного фотографа Ленконцерта. Почерковедческое заключение доказало, что подпись под соглашением со студией Rock Films выполнена другим лицом.

Любопытно, что именно это соглашение помогло Алексею Учителю выиграть предыдущий суд с наследниками «Кино». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.12.2021, 20:57
    Гость: Реалло

    Опять "в титрах" замелькал прощелыга и конъюнктурный мошенник Учитель ?Почему он до сих пор гуляет на воле ?

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