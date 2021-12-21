Путин наградил Розенбаума, Неелову и Шиловского

08:15 21.12.2021

Президент России Владимир Путин отметил певца и композитора Александра Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Документ о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В Указе отмечается, что Розенбаум награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Награды получили также артистка МХТ имени Чехова Нина Гуляева, артистка театра «Современник» Марина Неелова и актер и режиссер Всеволод Шиловский. Они удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени.