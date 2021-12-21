Путин наградил Розенбаума, Неелову и Шиловского

Путин наградил Розанбаума, Неелову и Шиловского

Президент России Владимир Путин отметил певца и композитора Александра Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Документ о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В Указе отмечается, что Розенбаум награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Награды получили также артистка МХТ имени Чехова Нина Гуляева, артистка театра «Современник» Марина Неелова и актер и режиссер Всеволод Шиловский. Они удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.12.2021, 09:00
    Гость: Реплика

    Да, уж. Но...тут видно важно то , что и сам ВВП "на улице Марата счастлив был когда-то". Ностальгирует, однако.

  3. 21.12.2021, 08:36
    Гость: Петроф

    "Розенбаум награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства"
    Вот так-то! "Нинка, как картинка, с фраером гребёт!!!"

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Могила в законе: государство принимает национальный стандарт по массовым захоронениям
Чем россиянам грозит вступление Украины в НАТО
Чем россиянам грозит вступление Украины в НАТО
«Русь идёт по своей вечной программе, и никто и ничто не может её свернуть с этого пути»
Здание МИД РФ
Штурм «красных линий»
Избранное
Ракеты на Кубе или выражение озабоченности МИД: возможный российский ответ Байдену
Преимущества и недостатки электромобилей
Китай анонсировал климатическую «бомбу»
«Китайский народ не позволит делать деньги на рынке иностранцам, которые вредят стране». А мы?
«Лучше и не прививать, чем создавать новое столпотворение»: вакцинация гастарбайтеров принесла неприятные сюрпризы
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Дефляция в экономике
Сборник русскоязычных металлических каверов «Gods of Metal»
Спектакль Алексея Круглова «Два портрета», 5-6 ноября, Электротеатр Станиславский
Погодные условия не помеха: в российской армии проходят занятия по боевой подготовке
«Сегодняшний "крестовый поход" группы священства против советского прошлого, против Красной России – это откровенная помощь врагам»