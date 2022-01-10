Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан принял Православие

14:06 10.01.2022

Солист группы Depeche Mode Дэйв Гаан принял православную веру.

Толчком для принятия такого мировоззренческого решения для музыканта стала женитьба на гречанке. «А для того чтобы нам можно было венчаться, я принял греческое православие», — поделился он, отметив, что церемония прошла по всем правилам», - отметил он в интервью «Известиям».

Также Гаан рассказал, что любит посещать православные храмы. «Но не культа церковного ради, я не столь религиозен сегодня», - подчеркнул певец.

