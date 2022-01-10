Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан принял Православие

Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан принял Православие

Солист группы Depeche Mode Дэйв Гаан принял православную веру.

Толчком для принятия такого мировоззренческого решения для музыканта стала женитьба на гречанке. «А для того чтобы нам можно было венчаться, я принял греческое православие», — поделился он, отметив, что церемония прошла по всем правилам», - отметил он в интервью «Известиям».

Также Гаан рассказал, что любит посещать православные храмы. «Но не культа церковного ради, я не столь религиозен сегодня», - подчеркнул певец.
 

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