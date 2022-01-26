Вдова Градского попросила не трепать имя ее мужа в скандальных хрониках

13:48 26.01.2022

Вдова певца и композитора Александра Градского Марина Коташенко публично обратилась к общественности после смерти мужа и ограбления на 100 миллионов рублей.

Ее пожелания обращены к тем, кому были небезразличны жизнь и творчество певца. «У всех нас, его близких людей, вызывает досаду, недоумение и горечь то, что имя Александра Борисовича все чаще звучит в скандальных хрониках, - сказала Коташенко МК. - Выливаются потоки грязи, смакуются факты, даже близко не соответствующие действительности, выворачивается грязное белье — все это бросает тень на имя Мастера, так много сделавшего для отечественной культуры», — заявила вдова артиста.

Вдова музыканта заверила, что его наследство делится по справедливости и внакладе никто не останется. «Давайте будем благодарны Александру Борисовичу Градскому за его творчество, и давайте будем добрее друг к другу. У каждого в жизни свои испытания, мы должны проходить их достойно. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает в это трудное для всех нас время», — резюмировала Коташенко.