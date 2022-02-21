Композитор Александр Колкер получил ранение ножом в Санкт-Петербурге

Композитор Колкер получил ранение ножом в Санкт-Петербурге

Злоумышленник совершил с ножом на 88-летнего композитора Александра Колкера в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел в лифте многоэтажного дома на Черной Речке в Санкт-Петербурге. В кабине лифта Александра Колкера атаковал мужчина, который зашел вместе с ним. Неизвестный начал душить композитора и ударил его ножом.

Раненый смог сам вызвать полицию, от госпитализации он отказался. По словам Колкера, сейчас он чувствует себя «очень плохо». «Извините меня, я очень плохо себя чувствую, я не могу продолжать разговор», - приводит его слова Газета.ру.

Полицейские успели задержать подозреваемого в нападении на композитора. Им оказался 46-летний Иван Х., сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство — установлено, что мужчина целился в жизненно важные органы. Преступник намеренно преследовал композитора от магазина и начал душить его в лифте. Мотивы неизвестны.  

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