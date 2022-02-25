Россию отстранили от участия в «Евровидении»

Россию отстранили от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение», пишет Lenta.ru со ссылкой на сообщение Европейского вещательного союза (EBU).

Организаторы фестиваля заявили, что в 2022 году Россия не сможет участвовать в мероприятии. «Это решение отражает обеспокоенность тем, что на фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU проконсультировался с членами организации», — говорится в заявлении союза.

Ранее Швеция призвала Европейский вещательной союз пересмотреть вопрос об участии России в «Евровидении». Позднее Финляндия заявила, что откажется от конкурса в случае участия российских кандидатов.

«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Италия получила право принимать «Евровидение» в 2022 году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 25.02.2022, 23:59
    Гость: личный опыт

    Счастье то какое! Избавили от участия в этом аттракционе бездарности и тщеславия.
    Говорят, вроде Россию из ПАСЕ исключили, значит можно будет смертную казнь вернуть!

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