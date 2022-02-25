Театр «Ла Скала» потребовал от Гергиева определиться с позицией по Украине
Театр «Ла Скала» в Милане потребовал от российского дирижера Валерия Гергиева выступить за мирное разрешение ситуации вокруг Украины.
Гергиев должен дирижировать в опере «Пиковая дама», показы которой запланированы в театре с 5 по 13 марта. Руководство учреждения культуры просит Гергиева определить свою позицию под угрозой прекращения сотрудничества, сообщает ТАСС.
Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев не впервые работает приглашенным дирижером «Ла Скала». На данный момент он не прокомментировал просьбу театра.
А вот концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке сообщил в четверг, что Валерий Гергиев не будет руководить Венским филармоническим оркестром на трех концертах на этой неделе, его место займет канадец Янник Незе-Сеген.
Комментарии читателей Оставить комментарий
итальяшки не спрашивали его о позиции к саакашистам 080808?
И это, так называемые, цивилизованные и демократические страны?
Хоть бы слово... Ну и ну!
Неужели же Валерий
Против мира за войну?
Бьюсь об заклад, выступит за мирное разрешение.
"Руководство учреждения культуры просит Гергиева определить свою позицию под угрозой прекращения сотрудничества."
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у европки пуканы прям вулканят, значит Россия все правильно делает.