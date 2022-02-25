Театр «Ла Скала» потребовал от Гергиева определиться с позицией по Украине

08:55 25.02.2022

Театр «Ла Скала» в Милане потребовал от российского дирижера Валерия Гергиева выступить за мирное разрешение ситуации вокруг Украины.

Гергиев должен дирижировать в опере «Пиковая дама», показы которой запланированы в театре с 5 по 13 марта. Руководство учреждения культуры просит Гергиева определить свою позицию под угрозой прекращения сотрудничества, сообщает ТАСС.

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев не впервые работает приглашенным дирижером «Ла Скала». На данный момент он не прокомментировал просьбу театра.

А вот концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке сообщил в четверг, что Валерий Гергиев не будет руководить Венским филармоническим оркестром на трех концертах на этой неделе, его место займет канадец Янник Незе-Сеген.