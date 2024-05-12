Швейцария стала победителем 68-го конкурса «Евровидение»

Исполнитель из Швейцарии Nemo одержал победу на музыкальном конкурсе "Евровидение-2024" с песней "The Code".

По сумме зрительского голосования и жюри он получил 591 балл. Второе место занял представитель Хорватии Baby Lasagna (Марко Пуришич) с композицией "Rim Tim Tagi Dim". Он заработал 547 баллов. На третьем месте расположились участники из Украины с песней "Teresa & Maria".

В первую десятку также попали участники из Франции, Израиля, Ирландии, Италии, Армении, Швеции и Португалии.

Конкурс "Евровидение-2024" проходил с 7 по 11 мая в шведском городе Мальмё после победы исполнительницы Loreen годом ранее. Мероприятие сопровождалось массовыми пропалестинскими протестами, требовавшими снять Израиль с конкурса. Кроме того, после второго полуфинала был дисквалифицирован представитель Нидерландов Joost (Йост Кляйн) за некий конфликт с участницей съемочной группой. Подробности инцидента не уточняются.

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