В Италии отменили концерт дирижера Валерия Гергиева
Администрация Королевского дворца в итальянском Казерте, где 27 июля должен был выступить российский дирижер Валерий Гергиев, сообщила об отмене мероприятия, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ANSA. С критикой предстоящего концерта выступала министр культуры Италии Алессандро Джули. Как уточняет агентство, готовившийся концерт дирижера вызвал «бурную полемику и опасения возможных протестов».
Валерий Гергиев — художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра, директор Большого театра. В 2012 и 2018 годах был доверенным лицом Владимира Путина в ходе президентских кампаний. В марте 2014 года был в числе деятелей культуры, подписавших письмо «в поддержку позиции президента по Украине и Крыму».
После начала российской военной операции на Украине сотрудничество с Гергиевым прекратили миланский театр «Ла Скала», концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке, Баварская государственная опера и Роттердамский филармонический оркестр. МИД Латвии внес российского дирижера в список нежелательных деятелей культуры. В июне 2025 года Гергиев попал под санкции Канады.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С критикой предстоящего концерта выступала министр культуры Италии Алессандро Джули. Что же это за министр культуры, который со всемирно известными деятелями культуры борется по политическим соображениям ?
Если коротко-за деньгами. За туманом едут только дураки -как поётся в известной песни. В Крыму много не заработаешь. Ещё заставят бесплатно выступать. А жить то надо. Причем хорошо жить. Вот и приходится наступать на горло собственной песни пытаться прорваться на ненавистный Запад
Наверное тебе надо сначала понять, зачем враги тратят огромные деньги на подкуп наших граждан, грубо говоря.
Не суди по себе, если только ложками дома махаешь.
Как простой дерижёр может организовать концерты - он же не композитор а только махает палочкой и делает умное лицо - т.е. он никто!