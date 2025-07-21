В Италии отменили концерт дирижера Валерия Гергиева

Администрация Королевского дворца в итальянском Казерте, где 27 июля должен был выступить российский дирижер Валерий Гергиев, сообщила об отмене мероприятия, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ANSA. С критикой предстоящего концерта выступала министр культуры Италии Алессандро Джули. Как уточняет агентство, готовившийся концерт дирижера вызвал «бурную полемику и опасения возможных протестов».

Валерий Гергиев — художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра, директор Большого театра. В 2012 и 2018 годах был доверенным лицом Владимира Путина в ходе президентских кампаний. В марте 2014 года был в числе деятелей культуры, подписавших письмо «в поддержку позиции президента по Украине и Крыму».

После начала российской военной операции на Украине сотрудничество с Гергиевым прекратили миланский театр «Ла Скала», концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке, Баварская государственная опера и Роттердамский филармонический оркестр. МИД Латвии внес российского дирижера в список нежелательных деятелей культуры. В июне 2025 года Гергиев попал под санкции Канады.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.07.2025, 18:51
    Гость: stalker

    С критикой предстоящего концерта выступала министр культуры Италии Алессандро Джули. Что же это за министр культуры, который со всемирно известными деятелями культуры борется по политическим соображениям ?

  2. 21.07.2025, 18:31
    Гость: ты

    Если коротко-за деньгами. За туманом едут только дураки -как поётся в известной песни. В Крыму много не заработаешь. Ещё заставят бесплатно выступать. А жить то надо. Причем хорошо жить. Вот и приходится наступать на горло собственной песни пытаться прорваться на ненавистный Запад

  3. 21.07.2025, 18:23
    Гость: Nic

    Наверное тебе надо сначала понять, зачем враги тратят огромные деньги на подкуп наших граждан, грубо говоря.

  5. 21.07.2025, 16:46
    Гость: Непонятно

    Как простой дерижёр может организовать концерты - он же не композитор а только махает палочкой и делает умное лицо - т.е. он никто!

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