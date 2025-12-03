Александр Олешко поможет представить шоу «Щелкунчик и Барабанный король»

Александр Олешко поможет представить шоу «Щелкунчик и Барабанный король»

Сюжет Эрнста Гофмана о Щелкунчике известен всем, а выдающаяся музыка Петра Ильича Чайковского добавляет сказке неповторимую магию зимних праздников. В этом году классическая история зазвучит совершенно по-новому: шоу барабанщиков №1 в России Vasiliev Groove покажет зрелищное представление на площадке «ЦСКА Арена» в Москве. 14 декабря 2025 года состоится премьера шоу-спектакля для взрослых и детей «Щелкунчик и Барабанный король», в роли рассказчика выступает актер и телеведущий, Народный артист России Александр Олешко.

Это история о дальнейшей судьбе Щелкунчика и Мари, которые попадают в удивительный мир музыки и барабанов, где их ожидают захватывающие приключения. Великая музыка Чайковского переплетается с зажигательными ритмами барабанов, классика гармонично сливается с современным звучанием, благодаря чему сказочная история обретает особую праздничную атмосферу.

«Такого “Щелкунчика” вы еще не видели: любимые герои и знакомый с детства сюжет остаются, но это будет по-настоящему необычное зрелище, которое произведет впечатление и на детей, и на взрослых. Рад пригласить вас на эту удивительную премьеру!» — говорит Александр Олешко.

Более 100 артистов на одной сцене, зрелищное шоу с огнем, водой, искрами и светящимися барабанами. Коллектив барабанщиков Vasiliev Groove, покоривший сердца зрителей в городах России и более чем в 20 странах мира — а также: акробатический балет, воздушные гимнасты, детский хор академии Игоря Крутого, яркое световое шоу, видеоинсталляции и симфонический оркестр с неповторимыми произведениями Чайковского. Восторг и яркие эмоции обеспечены каждому зрителю, независимо от возраста!

Основатель и художественный руководитель проекта, Роман Васильев, отмечает: «Наше шоу — это не только яркое зрелище, наполненное светом и музыкой, но и настоящее волшебство, созданное для всей семьи. Мы стремимся подарить зрителям праздничную атмосферу и незабываемые впечатления, которые останутся с ними надолго».

Шоу Vasiliev Groove было создано в составе курсового оркестра Московской военной консерватории в 2006 году. Коллектив провел более 4000 шоу на международных, федеральных и региональных площадках — более чем в 100 городах России и в десятках стран мира.
Vasiliev Groove выступали на Закрытии Чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году, на Паралимпийских играх 2014 года в Сочи, на Чемпионате мира по футболу 2021 года в Катаре. Коллектив Vasiliev Groove завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля барабанных шоу и звание «Лучшее барабанное шоу России». Музыканты являются победителями телешоу «Лига удивительных людей» на канале «Россия 1».

Начало шоу: 18:00 

