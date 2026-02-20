Arch Enemy представили новую вокалистку и новый трек

09:30 20.02.2026

Шведская метал-группа Arch Enemy объявила имя новой вокалистки. Место у микрофона заняла американская певица Лорен Харт, ранее известная по работе с коллективом Once Human. Она сменила Алиссу Уайт-Глаз, которая покинула группу осенью 2025 года после многолетнего сотрудничества.

Вместе с объявлением о новом составе музыканты представили свежий сингл To The Last Breath. Трек выдержан в фирменном стиле Arch Enemy — жёсткие гитарные риффы, высокая скорость и мощный экстремальный вокал. Для поклонников это стало первым полноценным знакомством с голосом Харт в рамках группы.

Основатель и гитарист коллектива Майкл Амотт отметил, что новая вокалистка привнесла в команду свежую энергию и уверенность. По его словам, работа над новым материалом прошла динамично, а впереди у группы активный гастрольный график.

Незадолго до анонса новой вокалистки среди фанатов ходили слухи о возможном возвращении к микрофонной стойке Анджелы Госсоу, которая оставила сцену в 2014 году и сейчас занимается менеджментом Arch Enemy. Однако она официально опровергла эти догадки, подтвердив свою роль в команде именно в управленческой части.

Для Arch Enemy это новый этап в более чем тридцатилетней истории. Группа готовится представить обновлённый состав на концертах и продолжить работу над будущими релизами.