Lordi выступят в гранд-финале «Евровидения-2026»

09:00 20.03.2026

Финская группа Lordi снова выйдет на сцену «Евровидения» — на этот раз в качестве специальных гостей гранд-финала конкурса 2026 года. Музыканты подтвердили своё участие и уже готовятся к выступлению перед многомиллионной аудиторией.

Их появление станет частью масштабной юбилейной программы: конкурс отмечает 70-летие, и организаторы решили пригласить артистов, которые оставили заметный след в его истории. Среди них — победители прошлых лет и яркие участники, запомнившиеся зрителям по всему миру.

Для Lordi это возвращение особенно символично. Прошло ровно 20 лет с момента их триумфа с песней «Hard Rock Hallelujah», которая принесла Финляндии первую победу на конкурсе и перевернула представление о том, каким может быть «Евровидение».

Ожидается, что их номер станет одним из самых обсуждаемых в финале. Группа известна своими эффектными шоу — с гротескными костюмами, мощным звуком и настоящей театральной атмосферой.

Помимо выступления в финале, Lordi также участвуют в юбилейных проектах конкурса, подтверждая свой статус одной из самых культовых групп в истории «Евровидения».