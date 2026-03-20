Lordi выступят в гранд-финале «Евровидения-2026»

Финская группа Lordi снова выйдет на сцену «Евровидения» — на этот раз в качестве специальных гостей гранд-финала конкурса 2026 года. Музыканты подтвердили своё участие и уже готовятся к выступлению перед многомиллионной аудиторией.

Их появление станет частью масштабной юбилейной программы: конкурс отмечает 70-летие, и организаторы решили пригласить артистов, которые оставили заметный след в его истории. Среди них — победители прошлых лет и яркие участники, запомнившиеся зрителям по всему миру.

Для Lordi это возвращение особенно символично. Прошло ровно 20 лет с момента их триумфа с песней «Hard Rock Hallelujah», которая принесла Финляндии первую победу на конкурсе и перевернула представление о том, каким может быть «Евровидение».

Ожидается, что их номер станет одним из самых обсуждаемых в финале. Группа известна своими эффектными шоу — с гротескными костюмами, мощным звуком и настоящей театральной атмосферой.

Помимо выступления в финале, Lordi также участвуют в юбилейных проектах конкурса, подтверждая свой статус одной из самых культовых групп в истории «Евровидения».

Выбор читателей
Минюст признал правнучку Хрущева иноагентом
В Иране назвали Украину законной целью для ударов из-за помощи Израилю
Иран и матрица лжи: против чего на самом деле воюют на Ближнем Востоке
© KM.RU
О распаде СССР сожалеют 57% опрошенных россиян
Избранное
Корней «Рязанская акустика / Актюбинск 1998»
Рецепт счастья Дмитрия Маликова
В России никто не хочет брать ответственность за массовые отравления детей
«МИД будто забыл об условиях, на которых СССР был готов подарить Японии два своих острова»
Валерий Сюткин сдержал данное Михаилу Таничу обещание
Россия, которую мы потеряли, и 1992-й, куда не хочется возвращаться. Пять главных свежих новогодних фильмов
Гарик Сукачев «Помнишь» (винил)
Как научиться играть на гитаре? Пособие для очень самостоятельных людей
Максим Барский Сибантрацит
Ученые создали автоматическую систему распознавания «мертвых» языков
Создатели спектакля «Посадник» выявили идеального правителя России
