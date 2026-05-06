Rolling Stones анонсировали альбом «Foreign Tongues»

09:05 6.05.2026

Легендарные Rolling Stones представили новый студийный альбом Foreign Tongues. Он станет уже 25-й пластинкой в дискографии группы. Релиз намечен на 10 июля 2026 года.

По словам музыкантов, запись прошла в сжатые сроки — всего за месяц, что заметно повлияло на звучание. «Четыре недели задали нужную динамику. В студии было весело, но требовалась полная отдача — нужно, чтобы каждая минута песни работала», — рассказал Мик Джаггер.

В альбом вошло 14 треков, и, как отмечает фронтмен, он получился стилистически разнообразным. Группа не ограничивала себя рамками одного жанра: на пластинке есть и рок-композиции, и баллады, и элементы кантри и танцевальной музыки. Среди треков — композиция Hit Me in the Head, в которой использованы партии барабанщика Чарли Уоттса, записанные до его смерти в 2021 году..

Музыканты подчеркивают, что для них по-прежнему важно двигаться вперед и не застревать в прошлом. «Не хочется опираться только на прежние достижения. Мы продолжаем делать музыку, потому что нам это интересно — и всегда чувствуем, что можем открыть что-то новое», — отметил Кит Ричардс.

Работа над альбомом велась при участии продюсера Эндрю Уотта, с которым группа уже сотрудничала ранее. По словам участников, он помог сохранить баланс между фирменным звучанием Rolling Stones и свежими идеями.

Foreign Tongues продолжает линию последних лет, в которой группа демонстрирует творческое обновление, оставаясь верной своему узнаваемому стилю.