Максим Леонидов «Сердце северных гор»

Исполнитель: Максим Леонидов, Название: «Сердце северных гор», Стиль: рок, Год: 2026

Максим Леонидов ушел из «Секрета» в 1989-м на пике популярности группы. Годом позже он уехал в Израиль, исчезнув из отечественного медийного пространства на целых 6 лет. Мало кому удавалось тогда возродиться из пепла, да еще и в принципиально новом проекте. Однако Максим Леонидов смог, немало, правда, удивив в 1996-м своим первым сольным хитом с обескураживающим названием «Две гантели». Но в лихие 90-е многие группы стартовали с не самой показательной песни («Мумий Тролль» с «Кот кота», «Сплин» с «Рыбы без трусов»), так что такой сюрреализм был вполне в духе времени.

Казалось бы, все должно было встать на свои места с появлением лирической песни «Видение». Тем более, она была посвящена второй жене Максима Леонидова — актрисе Анне Банщиковой. Но и здесь острословы нашли, над чем посмеяться, то превращая в дурную бесконечность слова «я оглянулся посмотреть» (чтоб оглянуться посмотреть», то обнаруживая явные логические нестыковки в простой с виду фразе «я живу теперь и тихо, и складно, но под вечер обходя заведения...» А в балладе «Проплывая над городом» герой не только попирал законы гравитации, но и проявлял при этом вуайеристские наклонности, заглядывая в чужие окна!

Как бы то ни было, все эти хиты давно вошли в золотой фонд нашей музыки, что и показывает сборник лучших песен Максима Леонидова «Сердце северных гор». Изданный лейблом «Союз Мьюзик» CD примечателен тем, что включает как сольные вещи Максима Леонидова, так и его нетленки «секретовского» периода. Причем диск начинается по принципу обратной перспективы именно с сольного творчества певца. Понятное дело, сборник не мог обойтись ни без воодушевляющей «Не дай ему уйти», ни без дорожной «От Питера до Москвы».

Не самой очевидной позицией здесь стала разве что задумчивая песня «Дождь». Зато с ее помощью составители очень плавно перешли к периоду «Секрета», ведь следующий «Привет» начинается со слов: «Привет, сегодня дождь и скверно». «Моя любовь на пятом этаже» в трек-листе издания фигурирует как дуэт с Николаем Фоменко», который наследил и в «Именинах у Кристины», деловито распоряжаясь на заднем плане подготовкой к празднику. «Моя любовь на пятом этаже» и «Алиса» - просто отличные песни, поэтому тут без комментариев. Сумрачная «Ленинградское время» стала последним всплеском старого «Секрета» после ухода Максима Леонидова. Завершается сборник предсказуемо — песней «Домой», давшей ему столь красивое название «Сердце северных гор».

Диджипак оформлен аскетично, но эффектно. На развороте вкладыша подробно расписаны участники их записи, а сами заглавия треков набраны серебром. Нельзя не заметить, что все вошедшие сюда произведения созданы в прошлом веке. А значит ждем возможной второй части уже с материалом XXI века!

