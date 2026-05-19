Нина Смит «Белые лотосы» (интернет-сингл)

Исполнитель: Нина Смит, Название: «Белые лотосы», Стиль: рок, Год: 2026

Творчество Нины Смит ценно не только своей обнаженной искренностью, но и тем, что практически в каждой своей композиции артистка старается напоминать нам о Боге. Чаще она это делает завуалированно. Но в новой песне «Белые лотосы» маски сброшены, и обо всем говорится прямым текстом. Ведь как иначе можно сочинить гимн бессмертной любви?

Белые лотосы символизируют в разных культурах чистоту и невинность, возрождение и бессмертие, сострадание и милосердие. Весь этот комплекс понятий дает о себе знать в новинке Нины Смит. В первом куплете артистка показывает полную разруху в душе героини с зияющей пробоиной. Второй куплет — это наша с вами ощетиненная реальность, горящая земля, поле боя и, в конечном итоге смерть. Но бессмертная любовь побеждает даже в условиях предельного сгущения мрака. И она невозможна без Бога, поэтому в припеве молитве и произносится «Господи, благослови». Ответ свыше приходит, и бессмертная любовь воцаряется буквально в каждом подъезде.