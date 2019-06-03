Добросовестным плательщикам ЖКХ готовят неприятный сюрприз: тарифы вырастут из-за должников

12:24

Долги россиян за коммуналку продолжают увеличиваться

ЖКХ в нынешнем понимании потребителей - беспощадная система выкачивания средств. Коллекторские конторы - безнравственные структуры, которые не выбирают методы воздействия на должника: не физически, так морально уничтожат, лишь бы деньги выбить.

Несложно представить, какие эмоции вызывает у россиян сочетание этих двух механизмов в одном предложении: «долгами граждан за услуги ЖКХ займутся коллекторы». Тут не до церемоний и этики.

Дровишек в коммунальный очаг подбрасывают особо неравнодушные потребители фразами типа «если быки-коллекторы начнут ходить и трясти бабушек с мизерной пенсией за долги по ЖКХ - это будет война».

Вероятно, дабы избежать этой самой «войны», 29 мая Госдума приняла в первом чтении поправки в Жилищный кодекс РФ, запрещающие передавать долги по ЖКХ коллекторам. Значит, можно выдохнуть с облегчением. Но это только поверхностное суждение. Если начинаешь разбираться, то все получается с точностью до наоборот.

В стране есть серьезная проблема - долги населения за услуги ЖКХ неуклонно растут. И достигли уже астрономических величин с двенадцатью нулями.

На конец января 2019 года (более свежих официальных данных нет) общий размер долга перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) составляет 1,2 трлн рублей, сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ. Из них 750 млрд - это долги населения. Остальное накопили недобросовестные управляющие компании (УК), которые выбивали у должников деньги, но не отдавали их ресурсникам.

Проблема усугубляется тем, что право на требование погашения задолженности у управляющих компаний было, но его отняли в марте 2018 года: по поручению президента Путина структуры были исключены из финансовой цепи РСО–УК–потребители.

Напомним, в том году жильцам многоквартирных домов разрешили заключать прямые договора на оплату воды и тепла сразу с поставщиками ресурсов, чтобы отрезать недобросовестные УК от денежного потока. Раньше должность главного коммунального «рэкетира» занимали именно они. Полномочия управляющих контор позволяли легально отключать должников от ресурсов.

Нет, перерезать провода они не могли, но установить заглушку на воду - пожалуйста. У поставщиков ресурсов такого права нет. Выход из ситуации нашли коллекторы, а именно «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА)». Объединение предложило свою помощь в этом нелегком деле.

Отметим, что представители этих компаний не прибегают к битам, утюгам, паяльникам, не караулят проштрафившихся потребителей в темных подворотнях и не угрожают по телефону. Да и вообще, из общего объема должников на откуп коллекторам отдают не более 5%.

На конец 2018 года на работу таких агентств не поступило ни одной жалобы, что «МК» подтвердила директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева.

На данный момент структуры, которая может, не выходя за рамки закона, выполнять обязанности по требованию долгов, попросту нет, что возводит проблему в квадрат. Непонятно, что и кому делать с неплательщиками.

Да, никто не отменял службу судебных приставов. Они могут и деньги с карточки задолжавшего потребителя списать, и ограничить выезд за рубеж. Но если долги не очень большие, менее нескольких сотен тысяч рублей, как правило, они не берутся за дело.

И пусть вариант с коллекторами не самый лучший, но другого-то не придумали. Если запрещающий законопроект будет принят, кто будет играть роль санитара системы ЖКХ? Ведь если неплательщики пробивают в этой системе дыру в триллион, кто-то должен эти деньги возместить. Кто? Единственный вариант: добросовестные плательщики.

Если ответственность за должников ляжет на плечи ресурсников, им придется формировать новые отделы, нанимать и обучать штатный персонал или фрилансеров. А чем покрыть такие издержки? Самый простой способ - поднять стоимость своих услуг для потребителей. Выходит, отказ от услуг коллекторов грозит тотальным повышением платы за коммуналку для всех.

И сразу рушатся воздушные замки. Депутаты, которые пытаются оградить нас от бит, утюгов, паяльников и ночных звонков, не все продумали. Кажущаяся забота о душевном равновесии должников рискует обернуться новым побором для добросовестных плательщиков, коих пока абсолютное большинство.

Автор: Людмила Александрова