Сергей Полонский рассказал о грядущем кризисе рынка недвижимости

13:01

Девелопер и бизнесмен Сергей Полонский заявил, что уже ближайшей осенью Россию может ждать кризис рынка недвижимости. Об этом он заявил в интервью Anticorr.media. Он также негативно отозвался об инициативе ввода эксроу-счетов, которые, по его мнению, приведут к еще большему росту цен на квартиры.

«Есть прогнозы, что к осени будет большой кризис в этой отрасли. Эскроу-счета только подливают масла в огонь. Себестоимость квартир вырастит на 10-15%. Это ужасное нововведение. В 2004 году, когда мы создавали ассоциацию строителей России, банки уже тогда хотели, чтобы все деньги и финансирование проектов шло через них. В то время нам удалось отбиться», - сказал бизнесмен.

Он добавил, что в других странах от банков уходят, в то время как в России система выстроена так, чтобы банкиры обогащались. Предприниматель напомнио, что в 2018 году Сбербанк заработал в 2018 году 811 миллиардов рублей чистой прибыли, в то время как в общем и целом объем предложения бизнесов на рынке сократился на 8%.

«Свой первый дом я начал строить в 23 года, а сегодня попробуй хоть что-то построй – с ума сойдешь. У молодежи, новых компаний уничтожили возможность заниматься этим бизнесом. Независимых компаний как таковых не осталось. Сейчас застройкой занимаются либо олигархи, либо банки, например ВТБ и Сбербанк. Этот нонсенс! Нигде в мире такого нет, ведь это – конфликт интересов. Не можешь ты выдавать кредиты и сам строить», - пояснил бизнесмен.

Полонский также раскритиковал современные московские жилищные комплексы.

«Сегодня Москва-Сити уже бы не построили – нет компетенции. Я тут проехался по новостройкам, это какие-то гетто. А почему – потому что нет конкуренции. Если у тебя и так покупают г****, зачем заморачиваться с архитектурой и прочим?» - добавил девелопер.

Летом 2017 года Сергея Полонского приговорили к пяти годам колонии за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков. Однако сразу после оглашения приговора он был отпущен из зала суда в связи с истечением срока давности. Свою вину бизнесмен не признал. Независимые экспертизы, проводимые бизнес-омбудсменом России Бориса Титова, показали, что предприниматель вложил в застройку больше денег, чем было собрано у дольщиков.