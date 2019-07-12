]]>
]]>
Главная Недвижимость Новости

Сергей Полонский рассказал о грядущем кризисе рынка недвижимости

13:01 12.07.2019
Сергей Полонский. Фото: anticorr.media
Сергей Полонский. Фото: anticorr.media
Материалы по теме:

Девелопер и бизнесмен Сергей Полонский заявил, что уже ближайшей осенью Россию может ждать кризис рынка недвижимости. Об этом он заявил в интервью Anticorr.media. Он также негативно отозвался об инициативе ввода эксроу-счетов, которые, по его мнению, приведут к еще большему росту цен на квартиры.

«Есть прогнозы, что к осени будет большой кризис в этой отрасли. Эскроу-счета только подливают масла в огонь. Себестоимость квартир вырастит на 10-15%. Это ужасное нововведение. В 2004 году, когда мы создавали ассоциацию строителей России, банки уже тогда хотели, чтобы все деньги и финансирование проектов шло через них. В то время нам удалось отбиться», - сказал бизнесмен.

Он добавил, что в других странах от банков уходят, в то время как в России система выстроена так, чтобы банкиры обогащались. Предприниматель напомнио, что в 2018 году Сбербанк заработал в 2018 году 811 миллиардов рублей чистой прибыли, в то время как в общем и целом объем предложения бизнесов на рынке сократился на 8%.

«Свой первый дом я начал строить в 23 года, а сегодня попробуй хоть что-то построй – с ума сойдешь. У молодежи, новых компаний уничтожили возможность заниматься этим бизнесом. Независимых компаний как таковых не осталось. Сейчас застройкой занимаются либо олигархи, либо банки, например ВТБ и Сбербанк. Этот нонсенс! Нигде в мире такого нет, ведь это – конфликт интересов. Не можешь ты выдавать кредиты и сам строить», - пояснил бизнесмен.

Полонский также раскритиковал современные московские жилищные комплексы. 

«Сегодня Москва-Сити уже бы не построили – нет компетенции. Я тут проехался по новостройкам, это какие-то гетто. А почему – потому что нет конкуренции. Если у тебя и так покупают г****, зачем заморачиваться с архитектурой и прочим?» - добавил девелопер.

Летом 2017 года Сергея Полонского приговорили к пяти годам колонии за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков. Однако сразу после оглашения приговора он был отпущен из зала суда в связи с истечением срока давности. Свою вину бизнесмен не признал. Независимые экспертизы, проводимые бизнес-омбудсменом России Бориса Титова, показали, что предприниматель вложил в застройку больше денег, чем было собрано у дольщиков.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Недвижимость, Рынок недвижимости в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.07.2019, 17:44
Гость: Ну, вот...

Выскочил из нафталина. Строитель...
12.07.2019, 17:39
Гость: Владимир С-Пб

А может такого жилья уже и не надо в таких количествах?
Целые кварталы 40-этажных коробок, стоящих в нескольких метрах друг от друга
Мы не плодимся с той скоростью, с которой штампуют эти гетто.
12.07.2019, 17:16
Гость: Гость

У него нет миллиарда? Тогда пошел он ....
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.