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Страхование жилья от ЧС: вступил в силу новый закон

10:52 4.08.2019

Бремя бюджета частично ляжет на страховщиков, однако для этого правительству нужно заставить россиян страховать жилье.  Как работает закон и помогут ли стимулы?

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Жилые помещения страхуются от рисков утраты и повреждений в результате ЧС. Выбор остается за гражданами, однако правительство намерено подтолкнуть население к страхованию.

Фото с сайта club.foto.ru

Пока закон заработал в десяти пилотных регионах — Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской, Белгородской, Омской и Тюменской областях, а также в Пермском крае. Страховые программы утверждают сами регионы. При этом для возмещения ущерба используются как федеральный и региональный бюджеты, так и средства страховых компаний.

Ущерб пострадавшим будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, а не по социальным нормам. При этом процедура страховых выплат станет быстрее, рассчитывают в правительстве.

В настоящее время страхование жилья от ЧС крайне непопулярная среди населения идея. По данным ВСС, в среднем по стране доля страхования жилья не превышает 8%. В большинстве стран Европы и США этот показатель достигает 90%.

Стоимость страхования жилья от ЧС будет составлять в среднем примерно 300 рублей в год, сказал ранее «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Вместе с тем в Минфине стоимость полиса оценивали в среднем в 1 тыс. руб. в год. Некоторые страховщики называли цифры — 3–5 тыс. руб. в год. Впрочем, итоговая сумма будет зависеть от каждой конкретной квартиры и рисков, прописанных в договоре.

Строка «Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций» появится в платежках по ЖКХ. Эту графу в квитанции можно игнорировать, если человек не хочет страховать имущество. Но заплатив за услугу, гражданин автоматически заключает договор.

Минимальная страховая сумма по риску утраты жилья в результате ЧС определена в размере 500 тыс. рублей, сообщалось ранее. Регионы будут определять итоговую сумму исходя из утвержденной минимальной. В случае утраты жилья гражданин либо получает выплату, либо жилье от региона.

Расширенные программы страхования могут включать в себя и бытовые риски — залив, взрыв газа и так далее.

Государство по-прежнему несет ответственность за компенсацию ущерба от ЧС всем гражданам.

Так, пострадавшим даются социальные выплаты. Например, жителям подвергшейся паводкам Иркутской области полагается единовременная выплата из федерального бюджета в размере 10 тыс. рублей на человека. В отдельных случаях предусмотрены выплаты до 100 тыс. рублей за повреждение имущества. Всего на помощь пострадавшим в регионе из федерального бюджета выделено 3 млрд рублей.

По словам Юргенса, на компенсации за пострадавшее от ЧС имущество из бюджета тратится около 40 млрд рублей в год. Вступивший же в силу закон позволяет перенести часть затрат на страховщиков.

По данным «Ингосстраха», в 65% случаев жилье россиян страдает от повреждений водой, в 12% — от умышленных действий третьих лиц, в 10% — от стихийных бедствий.

Поощрение льготами

Правительство хочет мотивировать граждан страховать жилье от ЧС, борясь таким образом с низким проникновением этого вида страхования и помогая бюджету избавиться от части трат. В частности, Минфин предложил рекомендовать регионам вводить льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт тем, кто заключил добровольные договоры.

Тем же, кто не оформил страховку, новое жилье взамен утраченного при ЧС предложено предоставлять без права его приватизации «в течение определенного срока», сообщал «Коммерсант».

«По первым итогам правоприменительной практики будут прорабатываться дополнительные меры стимулирования граждан к страхованию своего жилья», — указывали изданию в министерстве.

Что касается льгот по налогу на имущество, эту инициативу ранее поддержало Минэкономики. Размер такого налогового вычета в Минэкономики предлагают увязать с годовой стоимостью страховки так, чтобы с помощью льгот покрыть затраты на страхование, писал «Интерфакс».

Иными словами, министерство предлагает возможность уменьшить сумму налога на жилье на стоимость полиса.

Тем не менее, конкретики по вопросу пока нет. Какой именно будет льгота, пока сказать нельзя. В ведомстве отмечали, что «варианты стимулирования граждан обсуждаются» и что «первоочередной задачей Минфин видит организацию запуска программ страхования регионами и начало апробации».

При этом для малоимущих могут быть предусмотрены бесплатные сертификаты на оплату страховой премии. Это тоже предложение Минэкономики. В министерстве не уточняют, кто будет покрывать страховщикам премии по таким сертификатам. Такие меры стимулирования предлагается вводить уже на первом этапе реализации закона.

У страхования жилья от ЧС есть и свои подводные камни.

«Учитывая последние чрезвычайные события в Сибири и на Дальнем Востоке, где было уничтожено стихией сразу несколько десятков тысяч объектов имущества, конечно, следует поддержать идею развития страхования в этой сфере. Но есть несколько «но». Нужно принять меры к тому, чтобы в этой сфере не образовалось монополий и картелей. У нас рынок страхования разделен между несколькими крупными компаниями. Предлагаемая мера позволит им серьезно разбогатеть, при этом они будут иметь возможность держать высокие цены», — сказал «Газете.Ru» директор Центра экономических и политических исследований Николай Миронов.

По его словам, необходимо принять меры по развитию конкуренции в данной сфере, или передать эти функции госкомпании. Государство могло бы регулировать ставку сбора.

«С малоимущими у нас вообще проблема — их состав четко не определен, в их числе масса людей с теневыми доходами. Однако расходы на их бесплатное страхование будут очень велики», — заключил эксперт.

Темы: Стихийные бедствия, Страхование и страховые компании в России, Недвижимость
Источник: Газета.RU
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Комментарии читателей
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04.08.2019, 16:14
Гость: тень на плетень

..Государство по-прежнему несет ответственность за компенсацию ущерба от ЧС всем гражданам..
..Бремя бюджета частично ляжет на страховщиков, однако для этого правительству нужно заставить россиян страховать жилье..
..Строка «Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций» появится в платежках по ЖКХ..
..Выбор остается за гражданами, однако правительство намерено подтолкнуть население к страхованию..
* В этом-то и Все дело.
Действующее государство продолжает "оптимизацию", т.е. ликвидацию "груза" соц.обязательств досташихся вместе с разрушением-мародеркой соц.тех.СССР.
04.08.2019, 14:11
Гость: Не вали всё в кучу и не выставляй себя болваном!

На природные бедствия не влияет правительство.
И не воображай из себя спецом по бюджету государства - ты в этом не разбираешься.
А вот что касается ЖКХ, то что лично ты сделал, чтоб донести до правительства свое недовольство?
Наверняка даже президенту побоялся на прямую линию об этом написать, потому что там нужно свои данные засветить.
Только и можешь, что анонимно на форуме бухтеть, да чиновникам завидовать. Потому и ЖКХ у тебя такое, что кроме слов ты ни на что не способен.
04.08.2019, 13:14
Гость: Всеволод

У меня родственник работает в страховой компании, и я немного знаю эту кухню из его рассказов.
В общем, договора страхования составляются так, что если с квартирой что-то происходит, то во многих случаях пострадавший не получает ничего или мало. Потому что, заключая договор страхования, нужно быть настоящим докой в юридических вопросах по страхованию, а мало кто таковым является.
Кроме того, нужно очень грамотно оформить последствия страхового случая с жильем, иначе шансы получить страховку сокращаются либо получишь мало.
Юристы и эксперты частной страховой компании делают все, чтоб не платить или платить по минимуму. И тягаться с ними простому обывателю абсолютно невозможно.
Поэтому, на мой взгляд, добровольное страхование жилья не имеет смысла для тех, кто живет в благополучных регионах по стихийным бедствиям, особенно если при этом ты не богат и не имеешь излишних средств, которых не жалко выбросить на страховые взносы.
Тем же, кто проживает в регионах типа, как в горящей и затапливаемой Сибири, страховка будет просто не под силу. Народ там небогатый, а страховщики при таких рисках наводнений и прочего заломят такие цены, что никто их не потянет.
Единственный вариант, который остается - это взять государству страхование на себя и поголовно всех собственников принудительно обложить небольшими взносами. Т.е. ввести солидарную ответственность за тех, кого затопит или кто погорит. Думаю, что так и сделают в итоге.
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